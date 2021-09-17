Пересісти на електроавтівки до 2030 року – що чекає на автовласників в Україні

Електрокари економлять гроші та бережуть екологію. Колаж "Сьогодні"

В Україні серйозно замислилися над тим, аби заборонити ввезення бензинових та дизельних авто. Не тільки старих, а й нових. В Європі теж запровадять такі обмеження. Наскільки близька ця перспектива, дізнавались новини "Сьогодні".

Чи вигідно переходити на електрокар

Три роки тому Олександр купив електроавтівку. Взяв вживану з Європи за 10 тисяч доларів. До того їздив на старенькій бензиновій. Економію відчув від перших місяців. Раніше на паливо витрачав плюс-мінус 5 тисяч гривень.

"Цінник, який я плачу за спожиту енергію, дорівнює 700-600 гривень при тому ж кілометражі, при тих же умовах, і вже в 5-6 раз менше", – каже власник електрокару Олександр Котляр.

Заряджає машину у власному гаражі. Коли їздить далеко – на станціях. Знайти їх можна на мапі у спеціальному застосунку.

Ще півтора року українців заохочуватимуть до купівлі електрокарів пільгами. Наприклад, зараз під час ввезення не потрібно сплачувати мито і ПДВ. Олександр каже: це теж йому зберегло копійчину.

"Економія грошей на податку це до 4000 доларів. За рахунок того, що немає ПДВ. І акциз на авто набагато менший, ніж на інші авто", – зазначає Олександр.

Для порівняння: на сьогодні вживане бензинове авто з Європи 2000 року випуску коштує півтори тисячі доларів. Ще майже стільки доведеться викласти за ввезення і розмитнення. Бензин на місяць за умови, що їздитиме п'ятдесят кілометрів на день стане щонайменше у 3 тисячі гривень. Зараз в Україні близько 80% відсотків автівок, завезених із Європи.

Що станеться з бензиновими та дизельними авто

Менше, ніж за 10 років ані нових, ані старих бензинових та дизельних автівок ви не зможете купити з-за кордону. Замість них будуть електромобілі. Головна перевага електромобілів – екологічність. Зараз їх на автошляхах занадто мало. Натомість багато дизельних, які забруднюють атмосферу вуглекислим газом. Це і легкові, і вантажні машини.

За законом та Угодою про Асоціацію із ЄС до 2030 року Україна зобов'язана зменшити викиди у галузі транспорту на третину. Та старих бензинових і дизельних автівок – ніхто не заборонятиме.

"Ті 14,5 мільйонів автомобілів, які є і на той час не зваляться від свого віку, вони можуть використовуватися у повсякденному житті. Ви зможете їх перепродавати всередині країни", – каже генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури України Фарід Сафаров.

Точно не заборонять старих машин Збройних Сил України та інших військових формувань, автівок фермерських господарств, що передаються у спадок, й ретроавтомобілів. Увесь цей транспорт можна буде ввозити з-за кордону.