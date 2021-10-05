Пенсіонерам призначили доплати. Хто може розраховувати на надбавку

З 1 жовтня 2022 року заплановано підвищення виплат пенсіонерам від 70 до 75 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські пенсіонери отримують доплати до пенсії, спочатку їх призначили українцям старше 80 років, а зараз і тим, хто старше 75.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав в своєму Facebook.

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Він нагадав, що пенсіонерам у віці 75-80 років із 1 жовтня призначили щомісячну доплату до пенсії в розмірі 400 гривень. А українці у віці старше 80 років вже отримують надбавку в сумі 500 гривень.

Підвищення торкнулося близько мільйона людей похилого віку.

А з 1 жовтня 2022 року заплановано підвищення виплат пенсіонерам від 70 до 75 років.

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Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людина).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людина);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людина);

від 4001 до 5000 Грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людина);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людина);

більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людина).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.