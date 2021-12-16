Пенсії у Польщі та в Україні. Хто може розраховувати на гідні виплати

В Україні та Польщі діє солідарна пенсійна система / Фото: Колаж: Сьогодні

У Польщі, куди щороку тисячі українців їдуть на заробітки, пенсії вищі, ніж в Україні, у кілька разів. Якщо наші співвітчизники отримують мінімально 1934 грн, то поляки – 7693 грн.

"Сьогодні" з'ясовували, за рахунок чого у Польщі такі пенсії та скільки платять українцям.

Реклама

Що у Польщі?

У Польщі понад 20% населення – пенсіонери, а це – 7,8 млн людей похилого віку. Тут жінки йдуть на заслужений відпочинок у 60 років, а чоловіки у 65. Щоб отримувати виплати, потрібно 20 та 25 років стажу відповідно.

Мінімальна пенсія становить 46,15% від мінімальної зарплати – це близько 1158 злотих (7693 грн), а середня – 45,5% від середньої зарплати – 2372 злотих (15758 грн)

Розмір пенсії = розмір внесків на пенсійне забезпечення (з урахуванням індексації)/середня довжина життя у пенсійному віці (у місяцях).

Реклама

У Польщі пенсії виплачує Установа соціального страхування (ZUS) переважно за кошти відповідного фонду, який збирає внески (FUS). Такі внески становлять 19,52% зарплати. Їх роботодавець і працівник платять навпіл.

У країні є дві моделі виплат пенсій:

для народжених до 1949 року: вони одержують звичайні солідарні пенсії . Відповідно до цієї системи кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до пенсійного фонду, відразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам;

. Відповідно до цієї системи кошти, що перераховуються підприємствами та застрахованими особами до пенсійного фонду, відразу ж виплачуються нинішнім пенсіонерам; для народжених після 1949-го. Тут уже розмір пенсії залежить від розміру внесків. Крім того, поляки самі можуть вибрати, куди надіслати внески. Вони можуть надходити на особистий рахунок у ZUS, або 7,3% внеску можна спрямувати на рахунок особи у Відкриті пенсійні фонди, що виникли після пенсійної реформи.

Другий варіант схожий на накопичувальні пенсії, які вже почали тестувати в Україні. Туди потрапляє 2,92% пенсійних внесків. Хоча ще 20 років тому, коли здійснили пенсійну реформу, у ці фонди йшло 7,3% податку. Зазначимо, що у Польщі відраховують частку внесків людей, народжених після 1968 року.

Реклама

Цікаво, що у Польщі виник дефіцит у Відкритих пенсійних фондах. Експерти прогнозують, що вже до 2025-го річний дефіцит у таких фондах може становити 77 млрд злотих. Тому вже 2022 року в країні збираються провести реформу та ліквідувати Відкриті пенсійні фонди.

Ця реформа має впорядкувати пенсійну систему, а понад 15,5 млн поляків, які мають там внески, зможуть переказати гроші на індивідуальний пенсійний рахунок, або ж перейти на солідарну систему. Поляки вже звинувачують владу, що такою реформою вона хоче забезпечити додаткове фінансування держбюджету, адже під час переходу до ІПР 15% суми кожного внеску забере держава в якості комісії.

Зазначимо, що іноземці також можуть отримати пенсію у Польщі. Для цього треба підтвердити, що людина справді працювала в цій країні і має на неї право, оскільки сплачувала податки.

Що в Україні?

В Україні зараз чинна лише солідарна пенсійна система, проте влада вже розробила накопичувальну систему. Наразі система тестується, а уряд розробляє чіткі правила накопичення для роботодавців та майбутніх пенсіонерів.

А з 1 грудня у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати для українців виросли й пенсії. Тепер мінімальна пенсія становить – 1934 грн, а максимальна – 19 340 грн.

Пенсія за віком для чоловіків 65 років та жінок 60 років – не менше 2600 грн. Але для цього важливо досягнути для жінок 30 років стажу, а чоловікам – 35 років.

"Для виходу на пенсію у 2020 році після досягнення чоловіками 60 років та жінками 59 років 6 місяців (лише для жінок, народжених до 31 березня 1961 року) потрібен страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком необхідний для призначення пенсії за віком страхової стаж поступово зростатиме, і в 2028 році становитиме 35 років", – пояснили у ПФУ.

Пенсія в Україні = середня зарплата за три минулі роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%

Також пенсіонерам належать надбавки до пенсії, які також можуть її значно збільшити. Наприклад, ветеранам війни чи людям з інвалідністю. А ще є доплати за вік.

Однак, незважаючи на реформи української пенсійної системи, зараз у Польщі пенсії значно вищі. Крім того, співвідношення розміру пенсії та витрат набагато нижчі, поляки менше витрачають на свої потреби за рахунок комфортних цін.

Середня пенсія в Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб).

пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

понад 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що українкам, які народилися з квітня по грудень 1961 року, нарахують надбавку до пенсії . Йдеться про жінок, яким виповнюється 60 років, які мають необхідний страховий стаж.

Нагадаємо, що суддя, який вийшов на заслужений відпочинок, може розраховувати на виплату у розмірі 91,2 тис. грн завдяки перерахунку суддівських зарплат.