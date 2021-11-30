Пенсії, аліменти та допомога по безробіттю: що зміниться для українців з 1 грудня

Розповідаємо, як зміняться виплати в деяких українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже з 1 грудня на українців чекає низка важливих нововведень, серед яких і підвищення виплат деяким категоріям громадян.

Підвищення пенсій

Українців чекає кілька етапів підвищення пенсій. У зв'язку з тим, що з 1 грудня зросте з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн мінімальна зарплата, то й мінімальна пенсія для українців віком від 65 років (зі стажем 30 років для жінок та 35 для чоловіків) зросте до 2600 грн.

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Для всіх пенсіонерів, які отримують 1854 грн, розмір мінімальної пенсії підвищать на 4,4% – до 1934 грн. Надбавку за кожен рік стажу понад норму збільшать із 18,54 до 19,34 грн. Перерахунок пенсій буде здійснено автоматично.

Збільшення прожиткового мінімуму

З 1 грудня загальний показник прожиткового мінімуму зросте з 2294 грн по 2393 грн. Відповідно до цього прожитковий мінімум зміниться для різних соціальних та демографічних груп населення:

для дітей віком до 6 років – зросте до 2100 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – до 2618 грн;

для працездатних осіб – до 2481 грн;

для осіб, які втратили працездатність – до 1934 грн.

Також збільшать і розмір мінімальної декретної допомоги для безробітних – до 2749 грн. Востаннє прожитковий мінімум підвищували з 1 липня.

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Збільшення розміру аліментів

З 1 грудня прожитковий мінімум для дітей віком до 6 років зросте до 2100 грн, а для дітей від 6 до 18 років — до 2618 грн.

50%-ий мінімальний гарантований розмір аліментів дітей до 6 років складе 1050 грн на дитину, а для дітей від 6 до 18 років – 1309 грн.

У разі, якщо платник аліментів достатньо заробляє, йому суд може встановити рекомендований розмір аліментів у розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини: віком до 6 років – 1921 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років – 2395 грн.

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Збільшення розміру виплат з безробіття

У зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму в Україні з 1 грудня зросте розмір максимальної допомоги з безробіття – до 9924 грн замість 9516 грн. Водночас розмір мінімальної допомоги по безробіттю залишається без змін.

Виплати з безробіття залежать від кількості страхового стажу:

до 2 років – 50%;

від 2 до 6 років – 55%;

від 6 до 10 – 60%;

понад 10 років – 70%.

Виплати за вакцинацію

З 19 грудня 2021 року в Україні має запрацювати програма видачі 1000 грн вакцинованим громадянам. Проте отримані гроші витратити буде непросто, адже готівкою на руки отримати цю суму буде неможливо.

Ці гроші можна витратити лише на певний перелік послуг у таких сферах: культура, подорожі та спорт.

1000 грн, яку даватимуть за вакцинацію, можна буде витратити на подорожі в межах України, квитки до кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів, виставкових центрів чи масових заходів, послуг у спортзалах чи фітнес-клубах, басейнах тощо.

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