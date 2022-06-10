Овочів не вистачить? Що буде з консервацією в Україні цього літа

Українцям вистачить овочів для консервації / Фото: kiev.vgorode.ua, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на теперішню ситуацію, українцям вистачить традиційних ранніх овочів для консервації, зокрема огірків, помідорів та кабачків.

Про це в ефірі телемарафону розповів перший віцепрезидент Торгівельно-промислової палати України (ТППУ) Михайло Непран.

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За його словами, навіть за умов окупації частини південних областей ціни на ці овочі почали поступово знижуватися.

Перерозподіл ринку

Зараз ринок перерозподіляється і новим лідером із вирощування овочів став Ізмаїльський район Одеської області.

"Буде і томатна паста. Що найцікавіше тут спрацював ринок... Там (в Ізмаїльському районі. – Ред.) якраз понад 300 гектарів засадили помідорами... Наші виробники великі миттєво відреагували і посадили більше овочів у цього сезону", – сказав Непран.

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Також експерт наголосив, що найпопулярніший для консервації сорт огірків "Роднічок" вродився дуже добре, схожа ситуація й з помідорами.

Дефіцит продуктів

Після зникнення з полиць солі подібна ситуація сталася з содою. Кияни та мешканці області скаржаться, що цього популярного, важливого продукту не знайти у магазинах, а в інтернеті на нього різко злетіли ціни.

Голова Держпродпотреблужби Києва Олег Рубан визнав проблему і запевнив, що незабаром її буде вирішено.

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Справа в тому, що найбільші виробники соди в Україні розміщуються в Донецькій та Луганській областях, у містах, де проводяться активні бойові дії.

"Сьогодні" раніше писали, як окупанти створюють штучний дефіцит на захопленій території і розповідали, нестачу яких товарів спрогнозував співвласник Rozetka.