Ощадбанк змінить Укрпошту у пенсійних виплатах: як тепер отримати пенсію

Ощадбанк замість Украпошти нарахує пенсії

Українці, які змушені були виїхати з рідного міста через війну, можуть отримати пенсії у будь-якому відділенні Ощадбанку, навіть якщо раніше соціальні виплати проводились до відділень Укрпошти.

Про це говориться у повідомленні на сайті банку.

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"У разі якщо клієнт переїхав і поряд немає відділення Укрпошти, всі соціальні виплати можна отримати в Ощадбанку незалежно від місця реєстрації та проживання", – сказано в повідомленні.

Як отримати пенсію в Ощадбанку замість Укрпошти:

знайти працююче відділення банку місті, де ви перебуваєте;

зайти до банку з паспортом та довідкою про присвоєння ідентифікаційного номера та пенсійним посвідченням (якщо є).

Уточнюється також, що тим українцям, яким пенсії нараховують на банківські картки, гроші виплачуватимуть у банку безготівковим перерахуванням.

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Підвищені пенсії для українців

Деякі українці зможуть отримувати підвищені норми пенсійного забезпечення нарівні з військовослужбовцями після закінчення війни в Україні та виходу на заслужений відпочинок.

Підвищений розмір пенсій матиме особа зі складу добровольчих формувань територіальних громад.

Також передбачається, що якщо представник цієї категорії людей помре під час виконання завдання, необхідного для забезпечення оборони України, то підвищене пенсійне забезпечення отримають члени його сім'ї.

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"Сьогодні" раніше писали, хто з українців отримає пенсії достроково, і розповідали, чи можна вийти на заслужений відпочинок під час війни.