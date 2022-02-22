Знову рветься вверх! Що відбувається з доларом на ринку валют

Курс долара 22 лютого / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 22 лютого, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 28,48 грн;

1 євро – 32,19 грн;

1 злотий – 7,13 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 14 копійок, а євро на 9 копійок. Курс злотого став нижчим на дві копійки, а курс рубля зменшився на 11 копійок.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

21 лютого долар подорожчав на 19 копійок у купівлі та продажу. На завершення торгів він коштував 28,59/28,61 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 10 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 32,40/32,42 грн (купівля/продаж).

Скільки коштуватиме долар цього тижня?

Ймовірно, що цього тижня гривня щодо долара США буде торгуватися в ціновому каналі 28,05 — 28,45. Єдина європейська валюта з високою часткою ймовірності зміцниться до позначки 32,45 грн. Таке припущення в коментарі "Сьогодні" висловив аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Серед факторів, що позначиться на динаміці курсі гривні в довгостроковій перспективі, Гойлов назвав і те, що JPMorgan планує додати облігації України в національній валюті в популярний Індекс облігацій країн, що розвиваються, відомий як GBI-EM. Рішення набуде чинності 31 березня.

Частка України складе 0,12% (згідно з повідомленням для клієнтів від жовтня 2021 року, де сказано, що близько 70% інвесторів підтримали цей крок).

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Раніше ми розповідали, чим можна замінити американський долар, якщо не здогадуєтеся, куди можна вкласти свої накопичення.

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