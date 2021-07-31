Офіційне повідомлення Групи Метінвест про надзвичайну подію на шахтоуправлінні "Покровське"

На ш/у "Покровське" на глибині 815 метрів стався вибух. Людей із шахти вивели на поверхню

/ Фото: Pixabay

31 липня о 4:15 ранку на шахтоуправлінні "Покровське" на глибині 815 метрів стався вибух. Оперативно на шахту був викликаний 10-й воєнізований гірничорятувальний загін. Люди із шахти були виведені на поверхню.

Внаслідок вибуху постраждали 10 осіб, з яких четверо – працівники шахтоуправління, а шестеро – працівники підрядної організації. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості.

Реклама

Від отриманих травм у лікарні померла одна людина – співробітник підрядної організації. Решта людей, що знаходилися у шахті у момент вибуху, перебувають під медичним наглядом, їм надана необхідна допомога.

Створено комісію з розслідування причин аварії. Сім'ям постраждалих надається підтримка.