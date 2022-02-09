Один податок замість трьох: як зміняться зарплати українців

Замість трьох податків, які зараз стягуються з роботодавця та працівника, може бути один / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українців чекають наступні податкові нововведення. Незважаючи на те що з нового року в Україні вже внесли зміни до Податкового кодексу, тепер представники влади говорять про те, що готується нова податкова реформа.

І хоча підсумкового законопроєкту поки що немає, основні його положення озвучені. "Сьогодні" розбиралися, що може змінитися для тих українців, які працюють легально й отримують білу зарплату.

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Що пропонує влада

Одна з основних ідей, яку декларують депутати від "Слуги народу", коли кажуть про майбутню податкову реформу, – це зниження оподаткування фонду оплати праці. Передбачається, що замість трьох податків, які нині стягують з роботодавця та працівника, буде один.

Якщо тепер роботодавець сплачує 22% єдиного соціального внеску (ЕСВ), а з працівника відраховують 18% як податок на доходи фізосіб (ПДФО) та 1,5% військового збору (ВС), то планується замінити ці три податки одним зі ставкою 30%. Протягом п'яти років ставку податку планують знижувати на 1% за рік – так, щоб у результаті вона становила 25%.

Альтернативний законопроєкт підготували депутати від "Голосу". Щоправда, у їхній редакції ставка єдиного податку на трудові доходи має становити 29% і знижуватися на 3% за рік. Отже, через три роки після набуття чинності новації ставка податку на працю становитиме 20%.

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Якщо врахувати, що "Слуги народу" мають у парламенті формальну більшість, то ймовірність ухвалення альтернативного законопроєкту від "Голосу" не дуже висока. Тому ми звернулися до експертів з проханням проаналізувати варіант податкової реформи у викладі "Слуг народу" та розповісти, що може змінитися для тих, хто працює офіційно.

Як зміняться доходи

Експерти кажуть, що реалізувати таку реформу не надто складно. Адже зниження податків на працю буде розтягнуте у часі. Та й економічний ефект на першому етапі буде не надто значний.

"Уявіть собі, що умовний працівник отримує "брудну" зарплату 10 тис. гривень, – розповів економіст Данило Монін. – Таку суму ми беремо для зручності розрахунків. Для того, щоб нарахувати йому ці 10 тис. грн, роботодавець має заплатити ще 22% як ЄСВ. Тобто витрати роботодавця становлять 12,2 тис. гривень. Після нарахування 10 тис. гривень працівнику вже з нього утримують 18% ПДФО та 1,5% військового збору".

Усього на руки такий умовний працівник отримує 8050 гривень білої зарплати. Якщо ж замінити три сьогоднішні податки на один у 30%, то розрахунки будуть такі.

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"Уявімо, що роботодавець, як і раніше, витрачає на оплату праці працівника 12,2 тис. грн, – продовжує Данило Монін. – Тоді зі ставкою єдиного податку на трудові доходи розміром 30% ми отримаємо, що працівник дістане на руки 70% усієї суми, або 8540 гривень. Тобто його дохід зросте трохи більше, ніж на 6%".

Одночасно доходи людей з високою білою зарплатою після застосування нового механізму оподаткування можуть зменшитися. Річ у тім, що ЄСВ тепер стягують із суми доходів, яка обмежена 15 мінімальними зарплатами (на 1 січня – 97 500 грн) на місяць.

Тобто виходить, якщо топменеджеру компанії нараховують 200 тис. грн. "брудної" зарплати, то сьогодні роботодавець платить за нього 22% ЄСВ від суми 97 500 грн. – 21 450 грн. Отже, витрати роботодавця на такого працівника становлять 221 450 тис. грн. А на руки після сплати ЄСВ (18%) та ЗС (1,5%) із суми 200 тис. грн той отримає 161 тис. грн.

За нового механізму оподаткування податок у 30% стягуватиметься із суми 221 450 грн, і вийде, що на руки цей високооплачуваний працівник отримає менше, ніж сьогодні: 155 тис. грн. замість 161 тис. грн.

"Загалом, зростання оподаткування для людей з високими доходами – це нормально, – вважає Данило Монін. – У більшості розвинених країн застосовується прогресивна шкала оподаткування, коли люди з вищими доходами сплачують більше податків. Це в Україні поки що застосовується плоска шкала".

Із чого компенсують втрати

Введення нового механізму оподаткування призведе до втрат бюджету. Щоправда, вони будуть не такими вже й великими, як могло б здатися.

"Нині ефективна ставка трьох податків на фонд оплати праці становить близько 34%, – пояснює Данило Монін. – Ви можете переконатися в цьому, розділивши 8050 грн на 12 220 грн. Враховуючи всі пільги, реальна ставка на фонд оплати праці становить 32,5%".

Тобто зниження реальної ставки до 30% – це не така вже й велика проблема для бюджету.

"За моїми оцінками, такі податкові нововведення зменшать надходження лише на 0,7% ВВП. А якщо врахувати, що для того, щоб заплатити ЄСВ бюджетникам, потрібно ці гроші взяти з бюджету, то приблизно третина цих втрат компенсується скороченням видатків держави. З нинішнім рівнем інфляції це цілком посильне завдання", – каже Данило Монін.

Крім того, зменшення кількості податків має зменшити витрати на адміністрування цих податків. Тому експерти позитивно оцінюють цю ідею.

Раніше ми писали про те, який бізнес в Україні найбільше страждає від податкового тиску. Все про податки та про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.