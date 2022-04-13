Обмін гривні на євро: в ЄС розв'язали проблему українців

У Євросоюхзі вирішили фінансове питання українських біженців / Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Українці, які змушені були покинути свої будинки через війну та поїхали до країн ЄС, зможуть обмінювати гривні на євро за офіційним курсом. Рекомендацію Ради ЄС щодо конвертації банкнот гривні у валюту держав-членів було підтримано Комітетом постійних представників.

Про це повідомляється на офіційному сайті Ради Європейського Союзу.

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Повідомляється, що переселенці з України матимуть можливість обмінювати до 10 тисяч гривень (приблизно 310 євро) на особу. Обмін буде безкоштовним і за офіційним обмінним курсом НБУ. Обмінювати гривні на євро можна буде протягом мінімум 3 місяців.

При цьому зазначається, що тепер рекомендація має бути офіційно прийнята Радою у письмовій формі. Це може статися 19 квітня.

"Рекомендації не є юридично обов'язковими актами. Тому фактичне впровадження та встановлення схем мають вирішувати країни-члени відповідно до їх національної ситуації. Низка країн ЄС уже запровадили національні домовленості з цією метою", – сказано в повідомленні.

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Сервіси щодо пошуку житла за кордоном

Запитати щодо проживання можна на сайті Host4Ukraine. Схема досить проста: українцю треба зареєструватися та описати, яке житло йому підходить і де. Якщо у власника житла є можливість дати притулок людині, вона напише їй і про все домовиться. Здебільшого шукають притулок у країнах Європи, але є заявки й у США.

Одними з перших заявили про готовність допомогти Україні творці сервісу Airbnb. На цій платформі біженці могли знайти безкоштовне житло у різних куточках світу. На початку березня оголосили про намір дати притулок 100 тисяч українців у США, з чим допомагає сервіс. Вдалося знайти будинки для понад 1200 українців у Європі, ще 28,6 тис. осіб подали заявки.

Раніше ми розповідали, як довго біженці з України зможуть жити у Європі, і писали, як обміняти готівкову гривню у Польщі.