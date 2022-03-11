Новий курс від банків: скільки коштує долар в ПриватБанку, Альфа-Банку, Monobank і Райффайзен Банку

Який курс долара в українських банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На період воєнного стану, що діє по всій території України з 24 лютого, офіційний курс долара від НБУ зафіксовано на рівні 29,25 грн. Проте українські банки встановлюють свій курс.

"Сьогодні" розповість, яка вартість валюти у провідних банках країни.

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Так, зафіксований НБУ курс долара становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з інформацією онлайн-банкінгів та даних Мінфіну, курс долара (станом на 11 березня) в банку:

Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн (купівля/продаж);

ПриватБанк – 29,25/29,49 грн;

Райффайзен – 29,25/29,54 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс євро в банку:

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Альфа-Банк – 31,90/33,30 грн;

ПриватБанк – 32,25/32,78 грн;

Райффайзен – 32,20/32,50 грн;

Monobank – 32,11/33,11 грн.

"Кредитні канікули" від банків

З початку війни 24 лютого більшість українських банків оголосили про так звані кредитні канікули.

Про таку ініціативу вже повідомили:

ПУМБ (термін виплати продовжили на місяць, до цього пеня та штрафи не нараховуються);

Райффайзен Банк (кредитні канікули на два місяці);

ПриватБанк (кредитні канікули для фізосіб, бізнесу та ОСББ до 1 червня);

Ощадбанк (кредитні канікули до 31 травня);

Monobank (скасував штрафи за прострочення та продовжив на місяць пільговий період користування кредитом).

У кожному банку правила свої, тому щодо вашого кредиту потрібно дізнаватися саме у тій фінустанові, де ви його брали.

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Нагадаємо, Нацбанк ухвалив рішення дозволити українцям знімати іноземну валюту готівкою, проте обмежив обсяг.

Раніше ми також розповідали, для яких операцій Національний банк України спростив перевірку походження коштів.