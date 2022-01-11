Новий рік — нові ціни: чому в Україні рекордно подорожчав мед

Експерти назвали причини підвищення вартості меду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Протягом 2021 року мед в Україні подорожчав на 15-25%. Експерти повʼязують це з тиском експорту на ціни.

Про це повідомляє Kurkul.com.

Реклама

Майже 90% українського меду експортується, тому пасічники орієнтуються на європейські ринкові ціни.

Серед інших причин подорожчання:

витрати на людську працю;

вартість енергоносіїв;

вартість обслуговування пасік;

складні кліматичні умови два роки поспіль;

подорожчання бджолопакетів та інвентарю.

Український мед у лідерах

Український мед завдяки своїм властивостям та високій якості швидко увірвався до числа світових лідерів. Експорт меду з кожним роком має все більший вплив на економіку України, поставки на зовнішні ринки збільшуються.

Реклама

Проте, як стабільний бізнес з чіткими правилами гри, наш ринок меду ще не сформувався. Тож для того, щоб повторити успіх новозеландського меду манука, необхідно будувати свій власний бренд, інвестувати в його імідж та маркетинг.

"Податок на цукор"

В Україні незабаром можуть запровадити додатковий податок на газовані напої або так званий "податок на цукор".

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги України Михайла Радуцького, у багатьох розвинених країнах такий вид оподаткування допоміг спонукати виробників зменшити вміст цукру в напоях, а споживачів перейти на більш здорові замінники.

Реклама

Радуцький наголосив, що гроші з цього податку повинні витрачати на програми лікування і профілактики діабету та зміну шкільного харчування.

Однак деякі експерти, вважають що це призведе лише до зростання цін на цей вид товарів.

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, ціна цих товарів незабаром збільшиться, однак запровадження податків – зовсім не головна причина, а лише один з багатьох факторів.

"Найголовніший фактор, який впливає на зростання ціни – це величезні ціни на енергоносії. Розумієте, щоб зробити будь-яку аграрну переробку треба витрати величезну кількість газу та електроенергії. Через те, що їхня вартість зросте катастрофічно, будуть зростати й ціни", – каже експерт.

Пендзин наголошує, що у іншій ситуації, такий вид оподаткування міг би бути доречним. Однак в умовах енергетичної кризи та бізнесу, який ледь оговтався після локдаунів, це може погіршити ситуацію.

Раніше ми розповідали, на чому супермаркети роблять 70% виручку, а також писали про ініціативу з Офісу президента, яка покликана запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через застосунок "Дія".