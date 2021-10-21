Нові правила перевезень пасажирів: "Укрзалізниця" знайшла вихід для невакцинованих

Укрзалізниця відкриває пункти вакцинації - де можна зробити щеплення / Фото: Колаж: Сьогодні

На українських вокзалах відсьогодні розгортають пункти вакцинації від коронавірусу та експрес-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Укрзалізниця, яка і створює це для пасажирів.

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Зазначається, що невакциновані пасажири можуть зробити тест і отримати довідку, яка дасть дозвіл на проїзд (у разі негативного результату).

Повідомляється, що ціна за експрес-тест становить 350 грн, якщо людина має квиток на потяг.

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А пункти тестування з’являться на 10 вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава.

Вакцинація буде безкоштовною, однак пункти для цього будуть лише на п’яти вокзалах – Київ, Львів, Харків, Одеса та Дніпро.

"Надалі УЗ планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування", – зазначається у повідомленні.

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Нові карантинні обмеження

Із 21 жовтня набувають чинності нові карантинні правила, які не дозволяють подорожувати у потягах "Укразалізниці" без щеплення або негативного ПЛР-тесту.

Перевірки проводитимуть стюарди перед тим, як пустити людину у вагон, а які документи підходять для проїзду – дивіться у нашому матеріалі.