"Новорічна несподіванка": НБУ розрахував новй курс валют на 31 грудня

НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 31 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,27 грн;

1 євро – 30,92 грн;

1 злотий – 6,72 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на сім копійок, а євро — на пʼятнадцять копійки. Курс злотого зменшився на 3 копійк, курс рубля не змінився.

Реклама

Що було з курсом на міжбанку

30 грудня долар подорожчав на 9 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,31/27,33 грн (купівля/продаж).

Євро зріс на 15 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,95/30,97 грн (купівля/продаж).

Прогноз курсу на 2022 рік

Експерти впевнені: гривня продовжить девальвувати. Але наскільки впаде її курс – думки різняться.

На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар, це близько 50 коп.

"У Нацбанку значні валютні резерви, він утримуватиме курс і зможе його утримати", — аргументує Олег Пендзин.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський погоджується, що курс гривні до долара становитиме 27,5-27,8 грн на кінець періоду. Але він очікує на значні стрибки курсу в січні – березні через пікові виплати за зовнішнім боргом та збільшення імпорту енергоносіїв для забезпечення опалювального сезону.

Реклама

Віцепрезидент з питань економічної політики в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський підрахував: дефіцит природного газу для проходження сезону оцінюється обсягом 2-3 млрд куб. м, що потребуватиме додатково близько 2 млрд доларів для його закупівлі.

"Переважатимуть девальваційні фактори, тому курс може просісти до 28 грн/долар", — стверджує експерт.

Зрештою, очікує керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар.

"Курс перебуватиме під впливом високих цін на енергоносії та відпливу капіталу нерезидентів. Стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики", — обґрунтував Андрій Шевчишин.

Раніше ми розповідали, як курс валют вдарить по кредитах, а також писали, чи можуть заробітчани "обвалити" курс долара.