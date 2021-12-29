Новорічний експорт: хто возить ялинкові іграшки всьому світові

Найбільше імпортує США, найбільше експортує Китай / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Щороку різдвяні прикраси на мільярди доларів експортуються по всьому світу. Здебільшого їх виготовляє всього кілька країн.
За даними UN Comtrade Database, 10 найбільших країн володіють 96,91% ринку експорту різдвяних прикрас, що залишає всього 3,09% ринку іншим 185 країнам по всьому світу.
ТОП-10 експортерів
UN Comtrade склали список провідних експортерів різдвяного декору.
- На частку Китаю припадає 87,6% світового експорту прикрас (без урахування свічок, електричних освітлювальних приладів і натуральних різдвяних ялинок), при цьому загальна вартість експорту в 2020 році склала 6,62 мільярда доларів.
- Нідерланди — 3,95%.
- Польща — 0,91%.
- Індія — 0,84%.
- Німеччина — 0,83%.
- США — 0,77%.
Решта за порядком спадання відсотків — Гонконг, Бельгія, Таїланд, Великобританія.
ТОП-5 імпортерів
П'ятірка найбільших імпортерів займає 73,33% всього імпорту прикрас на загальну суму 3,9 мільярда доларів.
Сполучені Штати на сьогодні є найбільшим імпортером різдвяних прикрас. Частка імпорту становить 57,34% (загальна вартість — 3 млрд долл) від загальної частки ринку різдвяних прикрас
5,07% займає Великобританія, 5% — Канада, 2,99% — Німеччина і 2,93% — Нідерланди.
Прикраси цього року подорожчали
Китайське місто Іу є найбільшим у світі центром виробництва різдвяних прикрас, на частку якого припадає майже 80% різдвяної продукції, експортованої з Китаю.
Заводи в Іу відчувають нестачу сировини, що призводить до збільшення виробничих витрат.
Крім того, з середини жовтня Іу, як і багато інших міст, страждає від довготривалої нестачі електроенергії, що змусило виробників встановлювати електрогенератори або навіть повністю припинити свою виробничу діяльність.
Тож за останній рік доставка стандартного контейнера з Китаю в Європу стала в 4 рази дорожче.
Скільки українці витрачають на новорічні прикраси
За даними найбільшого маркетплейсу країни Prom.ua, попит на святкове освітлення зріс на 76% в порівнянні з груднем 2020-го, на декор – на 47%, а на іграшки – на 35%.
Українці витрачають на:
- гірлянди і світлодіодні стрічки — в середньому 510 грн;
- декор, в лідерах — штучні ялинки. На них витрачають 1320 грн, що на 19% більше, ніж торік;
- новорічні іграшки. Середній чек — 450 грн. Це на 22% більше, ніж у грудні 2020 року;
- дитячі товари. Попит на них зріс на 45%. На подарунки дітям вибирають зараз мʼяку іграшку Лалафанфан, скетч-маркери, магнітні конструктори, санки і набори для малювання. Середній чек — 640 грн;
- новорічні костюми. Найпопулярніші — зайчик та Дід Мороз. Витрачають на них в середньому 520 грн
На подарунки жінкам витрачають приблизно від 320 грн до 670 грн. Купують зазвичай плаття, піжами, дзеркала з підсвіткою, фени та плойки для волосся, а також косметику і парфумерію.
Чоловікам же дарують техніку, вибирають безпровідні навушники, смарт-годинники і портативні колонки. Витрачають в середньому 820 грн.
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