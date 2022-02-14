"Нова пошта" розлила незвичайний вміст посилки клієнта – (фото)

Що клієнт отримав у посилці / Фото: уніан, Facebook, Колаж: Сьогодні

Клієнт "Нової пошти" розповів про неприємну ситуацію з доставкою важливих документів та відра з електроізоляційним матеріалом.

Про подію чоловік написав на своїй сторінці у Facebook і доклав фото "катастрофи".

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У посилці було відро спеціального матеріалу – компаунду і зовні коробка здавалася цілою, але всередині клієнта чекав сюрприз.

"Пластикове відро з компаундом розбите, документи залиті", – йдеться у відгуку.

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Після цього чоловік зв'язався із відправником і дізнався, що той віддав відро операторам "Нової пошти" та сплатив їхню упаковку. За словами клієнта, цебрце просто поставили у велику коробку і не закріпили.

"Я вже втомився від хамства "Нової пошти". Постійні косяки, зіпсовані або зниклі відправки – і ніякої **** відповідальності за скоєне. Проте тарифи піднімають регулярно", – обурився українець.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу та перепросили перед постраждалим клієнтом.

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Як вирішення проблеми чоловікові запропонували компенсацію – зробити ідентичне замовлення у відправника за рахунок "Нової пошти".

Клієнт погодився на такий варіант і запропонував оформити замовлення за кілька днів.

Відправлення документів "Новою поштою"

На початку 2022 року компанія запустила нову послугу, завдяки якій надіслати документи дешевше, ніж звичайною посилкою.

Надсилання документів коштує 45 гривень, в цю суму вже входить конверт з картону, а вага документів має бути не більшою за кілограм.

Перевага такого відправлення в тому, що сума зафіксована для всіх регіонів України й не зміниться, навіть якщо надіслати документи з міста до сільської місцевості.

"Сьогодні" також писали, який тариф змінила "Нова пошта", та розповідали про запуск нової послуги для продавців.