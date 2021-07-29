Незважаючи на всі спроби перешкодити: Туреччина почала використовувати чорноморський газ

Глава країни хоче приступити до першої фази розробки чорноморського газу до 2023 року

Ердоган очікує зменшити залежність від зовнішніх поставок блакитного палива. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Не дивлячись на всі спроби перешкодити буровим роботам, які Туреччина проводила в Чорному морі, завершити їх таки вдалося.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає Hürriyet Daily News.

"Свердловини, які ми пробурили в Чорному морі – не перші і не останні. З початком видобутку чорноморського газу найближчим часом ми значно знизимо нашу залежність від зарубіжних джерел. Сьогодні ми вперше спалюємо чорноморський газ, який ми виявили і почали добувати на глибині в кілька сотень метрів ", – сказав Ердоган.

Він вважає, що таким чином Туреччина може істотно зменшити залежність від зовнішніх поставок блакитного палива.

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Після того, як президент Реджеп Тайіп Ердоган оголосив, що Туреччина виявила в Чорному морі великі запаси природного газу і до 2023 року почне його застосування, міністр закордонних справ республіки Мевлют Чавушоглу пішов далі і не виключив, що Анкара зможе поставляти чорноморський газ в Європу.

Нагадаємо, в 2019 році Туреччина скоротила закупівлі російського газу до 15,5 млрд куб. м, що в два рази менше максимального значення, зафіксованого в 2017 році, – 29 млрд куб. м.

Також нагадаємо, що азербайджанський природний газ з родовища Шах-Деніз в Каспійському морі, який по трубопроводу TANAP поставляють до Європи і Туреччини, б'є по російському газопроводу "Турецький потік".