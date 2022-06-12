Деяким українцям у Румунії нададуть грошову підтримку – як отримати

Українці в Румунії можуть отримати виплати від Червоного Хреста / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кілька категорій українців, які виїхали до Румунії у зв’язку з війною, можуть розраховувати на грошову допомогу від Червоного Хреста.

Як повідомили на сайті організації, щоб отримати підтримку, потрібно заповнити заявку та дочекатися на її схвалення.

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Гроші надають найменш соціально захищеним громадянам:

жінкам з дітьми;

багатодітним сім’ям;

людям з інвалідністю;

людям віком понад 60 років;

вагітним та годувальницям;

самотнім жінкам, які не мають родини;

людям, що не мають доступу до безкоштовного медобслуговування.

Українці, які належать до однієї з цих категорій, можуть розраховувати на 110 євро (3442 грн) на людину. Таку суму надаватимуть упродовж трьох місяців.

Як оформити заявку?

Усе відбувається онлайн, за допомогою тематичного додатка в GooglePlay або AppStore від IFRC. Потрібно визначитись, хто буде заявником від родини, завантажити йому на телефон додаток та дотримуватися інструкцій.

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Кожен українець, який хоче отримати грошову підтримку, повинен надати низку документів на підтвердження особи:

паспорт громадянина України або ID-картка;

закордонний паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження для дітей.

Як тільки заявка заповнена відповідно до інструкцій, у додатку надішлють повідомлення від Червоного Хреста на Viber або WhatsApp. Гроші надійдуть одразу, і ними можна буде користуватися. З огляду на велику кількість заявок, термін розгляду може становити до двох тижнів.

Для зарахування грошової підтримки можна обрати свою банківську картку в ПриватБанку, Ощадбанку, Monobank або в А-банку. Для зняття готівки можна скористатися послугами MoneyGram, але для цього потрібно буде надати документи на посвідчення особи.

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Компенсація за ремонт житла

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, українцям компенсують усі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок російського вторгнення. Найближчим часом Кабмін розпочне фіксацію завданих збитків. Компенсацію виплачуватимуть із заарештованих російських активів.

"Зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів – держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи", – зазначив прем’єр.

Голова уряду наголосив, що вже доручив Мінрегіону створити єдиний документ, де фіксуватимуть збитки у кожному окремому помешканні.

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