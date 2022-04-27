Деяким українцям роздадуть по 1000 доларів – хто може отримати

Крафтові виробники отримають підтримку на розвиток своєї справи / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України", Укрпошта, громадська організація TECHBUREAU за підтримки Мінцифри запустили проєкт допомоги українським виробництвам під час війни.

Як повідомили у Міністерстві цифрової трансформації, участь у Made in UA Support Project можуть взяти малі українські крафтові виробники.

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Умови участі

Йдеться про компанії, які залишаються в Україні та готові продовжувати діяльність. Сотні з них нададуть по 1000 доларів підтримки – загальний бюджет проєкту становить 100 тис. доларів. Скерувати гроші можна буде на різні цілі:

маркетинг;

поліпшення презентації товарів, представлених у магазині;

логістику;

виробництво.

До участі допускають компанії, які виробляють фізичні товари, наприклад, декор для дому, одяг, меблі, іграшки та інші речі. Усі вони мають бути зареєстрованими в Україні юридичними особами – ТОВ або ФОП 2 чи 3 групи. Виробництва також мають бути в Україні й працювати тут під час війни.

Заявки на участь приймають до 10 травня. Оформити й відправити їх можна за посиланням. Переможців оголосять 24 травня на офіційному сайті проєкту.

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Бізнес під час воєнного стану

Раніше "Сьогодні" розповідали, який бізнес можна запустити зі стартовим капіталом 5 тис. доларів (150 тис. грн). В сучасних умовах, це може бути інтернет-магазин, невеликий кіоск або заклад вуличної їжі. Є варіант викупити вже готовий бізнес за трохи більшу ціну, активно свою справу продають на Львівщині – власники збувають як інтернет-магазини, так і реальні магазини, секонд-хенди, ресторани і навіть фермерські господарства.

Водночас ще у березні великий бізнес отримав можливість від уряду скористатися опцією єдиного податку. Для цього підвищили ліміт до 10 млрд, знизили відсоток податку до 2% від обороту, зняли обмеження щодо кількості робітників і видів діяльності.

Через війну в Україні багато компаній тимчасово припинили свою роботу у деяких регіонах. Наприклад, популярний сервіс доставки Glovo майже втричі скоротив кількість кур'єрів. Однак у квітні компанія заявила про повернення на український ринок, хоч і не в усі міста – працюють лише у 24 населених пунктах, а в мирний час послуги надавали у 38 містах.