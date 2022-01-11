Негативні наслідки свят: скільки продуктів ми відправляємо на смітник

Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Після новорічних та зимових свят українці викидають на смітник продуктів на 470 млн – 1 млрд гривень. Позбуваються не лише зіпсованих харчів.

Такі підрахунки навів Центр управління відходами.

Реклама

Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає. Наприклад, у США та Британії – на 25 – 30%. У Центрі управління відходами зауважили, що більшою частиною викинутого є абсолютно нормальна їжа, придатна до споживання.

Причиною викидання продуктів стало те, що у святкові дні люди купують більше, ніж потрібно для нормального споживання.

Як не купити зайве?

Експерти дали пораду українцям, як не купувати зайве та зменшити кількість відходів:

Реклама

потрібно продумати наперед, які готуватимуться страви;

перед походом у магазин необхідно скласти список продуктів;

зайві продукти треба розфасувати у контейнери;

із зайвої їжі можна приготувати інші страви, додатково термічно обробивши.

Талони на продукти

В Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".

Йдеться про соціальні продукти. До переліку входять:

гречка;

цукор;

борошно пшеничне вищого сорту;

макаронні вироби;

молоко пастеризоване жирністю 2,5%;

хліб житньо-пшеничний;

батон з пшеничного борошна;

яйця курячі;

мʼясо птиці;

вода мінеральна негазована;

масло вершкове 75,3%;

олія соняшникова.

Раніше ми розповідали, що для економіки України новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

Реклама

Також ми цікавилися, чому ціни на продукти у Польщі значно нижчі, ніж в Україні.