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Негативні наслідки свят: скільки продуктів ми відправляємо на смітник

Вікторія Барановська
11 січня, 14:19
У святкові дні люди купують більше, ніж потрібно для нормального споживання

Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає / Фото: Колаж: Сьогодні

Після новорічних та зимових свят українці викидають на смітник продуктів на 470 млн – 1 млрд гривень. Позбуваються не лише зіпсованих харчів.

Такі підрахунки навів Центр управління відходами.

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Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає. Наприклад, у США та Британії – на 25 – 30%. У Центрі управління відходами зауважили, що більшою частиною викинутого є абсолютно нормальна їжа, придатна до споживання.

Причиною викидання продуктів стало те, що у святкові дні люди купують більше, ніж потрібно для нормального споживання.

Як не купити зайве?

Експерти дали пораду українцям, як не купувати зайве та зменшити кількість відходів:

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  • потрібно продумати наперед, які готуватимуться страви;
  • перед походом у магазин необхідно скласти список продуктів;
  • зайві продукти треба розфасувати у контейнери;
  • із зайвої їжі можна приготувати інші страви, додатково термічно обробивши.

Талони на продукти

В Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".

Йдеться про соціальні продукти. До переліку входять:

  • гречка;
  • цукор;
  • борошно пшеничне вищого сорту;
  • макаронні вироби;
  • молоко пастеризоване жирністю 2,5%;
  • хліб житньо-пшеничний;
  • батон з пшеничного борошна;
  • яйця курячі;
  • мʼясо птиці;
  • вода мінеральна негазована;
  • масло вершкове 75,3%;
  • олія соняшникова.

Раніше ми розповідали, що для економіки України новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.

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Також ми цікавилися, чому ціни на продукти у Польщі значно нижчі, ніж в Україні.