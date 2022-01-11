Негативні наслідки свят: скільки продуктів ми відправляємо на смітник

Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає / Фото: Колаж: Сьогодні
Після новорічних та зимових свят українці викидають на смітник продуктів на 470 млн – 1 млрд гривень. Позбуваються не лише зіпсованих харчів.
Такі підрахунки навів Центр управління відходами.
Кількість відходів на новорічні свята щоразу зростає. Наприклад, у США та Британії – на 25 – 30%. У Центрі управління відходами зауважили, що більшою частиною викинутого є абсолютно нормальна їжа, придатна до споживання.
Причиною викидання продуктів стало те, що у святкові дні люди купують більше, ніж потрібно для нормального споживання.
Як не купити зайве?
Експерти дали пораду українцям, як не купувати зайве та зменшити кількість відходів:
- потрібно продумати наперед, які готуватимуться страви;
- перед походом у магазин необхідно скласти список продуктів;
- зайві продукти треба розфасувати у контейнери;
- із зайвої їжі можна приготувати інші страви, додатково термічно обробивши.
Талони на продукти
В Офісі президента пропонують запровадити спеціальні картки на продукти. Там запевняють, що це світова практика. Проте талони планують випускати не тільки у формі паперових, а й електронні, через додаток "Дія".
Йдеться про соціальні продукти. До переліку входять:
- гречка;
- цукор;
- борошно пшеничне вищого сорту;
- макаронні вироби;
- молоко пастеризоване жирністю 2,5%;
- хліб житньо-пшеничний;
- батон з пшеничного борошна;
- яйця курячі;
- мʼясо птиці;
- вода мінеральна негазована;
- масло вершкове 75,3%;
- олія соняшникова.
Раніше ми розповідали, що для економіки України новорічні витрати стають "мертвим вантажем". Так вважають американські дослідники.
Також ми цікавилися, чому ціни на продукти у Польщі значно нижчі, ніж в Україні.