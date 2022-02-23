"Нафтові гойдалки": чому майбутнє сировини в руках України

Нафта продовжує зростати в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту можуть сягати більше 100 дол. за барель протягом наступних шести-девʼяти місяців, а натомість світ встановить нові рекорди попиту у 2022 році.

Про це повідомив генеральний директор одного з найбільший нафтотрейдерів Vitol Group Расел Харді в інтерв’ю телебаченню Bloomberg.

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За його словами, світ після пандемії зіткнувся з глобальною проблемою, коли попит випереджав пропозицію. Тенденція наразі продовжилася.

Основна модель, за якою можна спостерігати динаміку цін на нафту та, власне, за якою і працює ринок наразі — це беквордація (ситуація на ринку ф'ючерсів, за якої ціни на товар з негайною поставкою виявляються вищими за котирування за ф'ючерсними контрактами, а ціни на ф'ючерси з ближніми термінами вище котирувань далеких позицій).

Така модель, як стверджує Харді, переважає не лише у нафті, але й у природному газі та вугіллі.

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Сплеск цін на нафту сприяє також і інфляційному сплеску. А такий сценарій "підірве відновлення світової економіки" та стане кризою для мільйонів людей.

З іншого боку, якщо розглядати майбутнє нафти крізь призму моделі беквордації, то можна стверджувати: за нормалізації ситуації в конфлікті Росії та України ціни на нафту можуть швидко піти вниз.

Що зараз відбувається з цінами на нафту?

Буквально вчора, 22 лютого, ціна на нафту ледь не наблизилась до 100 дол. за барель. Ціни на еталонну нафту Brent, що з 1971 року є основою для ціноутворення близько 40% всіх світових сортів нафти, зокрема, російської нафти Urals, сягнули 99,39 дол. за барель. Це, власне, вважається рекордом починаючи з вересня 2014 року.

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23 лютого о 14:30 за Києвом, за даними біржі Yahoo. Finance, нафта торгувалася по 96,33 дол. за барель.

Як ескалація вплинула на Росію

Після заяв Путіна про визнання "ЛНР" та "ДНР" та й загалом ескалації кнфлікту Росії та України акції російських компаній почали різко падати.

Серед лідерів 22 лютого опинилися:

Белуга Ао (MCX:BELU) – ціна 2174 руб. (-15,7%), оборот 9,44 млн руб.;

ПИКао (MCX:PIKK) – ціна 607,1 руб. (-13,87%), оборот 193 млн руб.;

СРао (MCX:LSRG) – ціна 610,6 руб. (-13,07%), оборот 12,58 млн руб.;

МРСКЦентр – ціна 0,2644 руб. (-12,22%), оборот 6,35 млн руб.;

М.відео (MCX:MVID) – ціна 292,3 руб. (-12,22%), оборот 33,68 млн руб.

Раніше ми разом з експертом дізнавалися про причини, чому нафта націлилася на "бум" 2014 року, а також писали, як змінилися ціни на пальне в Україні.