Не тільки доставка: які фінансові послуги надає Нова Пошта

Фінансові послуги Нової Пошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта
Для клієнтів Нової Пошти доступна не лише відправка та отримання посилок, а і певні фінансові послуги.
"Сьогодні" розповідають, що саме пропонує компанія українцям.
Переказ "Миттєвий"
Фізичні особи можуть переказувати один одному гроші в національній валюті в дуже швидких термінах. Відправити певну суму можна у відділеннях Нової пошти, де надаються фінансові послуги, або ж це можна зробити онлайн за допомогою банківської карти.
Максимальні суми для одного переказу такі:
- у відділенні – 399 999 грн;
- онлайн – 29 999 грн.
Вартість такої послуги складає 1,5% від суми, але не менше 15 грн. Комісію має оплатити відправник.
Якщо відправляти гроші онлайн, то потрібно для верифікації вказати свій номер телефону, а у відділенні у клієнта попросять паспорт. Документ також потрібен для отримання такого відправлення.
Міжнародні перекази
Отримати міжнародний переказ на Новій Пошті можна користуючись платіжною системою Ria, а також отримати і відправити гроші можна через Western Union.
Переказ Ria можна отримати у будь-якому із пунктів ТОВ "НоваПей", що знаходяться у відділеннях Нової пошти, і для цього потрібно діяти за таким алгоритмом:
- повідомити касиру контрольний номер переказу;
- надати документи, що підтверджують особу;
- отримати переказ після перевірки даних.
Виплата здійснюється тільки в гривні. Деталі щодо умов отримання переказів Ria можна переглянути за посиланням.
А от переказ Western Union на Новій Пошті можна не лише отримати, а і відправити. Для цього потрібно зробити таке:
- звернутися до будь-якого відділення Нової пошти, де надаються фінансові послуги NovaPay;
- надати касиру ПІБ, телефон та адресу;
- показати документи, що посвідчують особу;
- повідомити дані отримувача, суму переказу та країну, куди підуть кошти;
- оплатити вартість переказу: зокрема, суму, що переказуєте, та комісію Western Union за послуги (за посиланням можна переглянути тарифи);
- отримати квитанцію з номером переказу (MTCN) та повідомити його отримувачу.
Усі умови такої послуги дивіться на сайті компанії. Водночас, варто пам'ятати, що під час воєнного стану НБУ оюмежив можливість відправляти гроші з України за кордон.
Зняття грошей з карти
На Новій Пошті можна зняти готівку. Щоб це зробити, потрібно зробити таке:
- у відділенні Нової пошти попросити касира зняти готівку з банківської картки;
- показати документ, що посвідчує особу;
- оплатити суму, яку бажаєте отримати готівкою, та вартість послуги (1,5% від суми, але не менше 15 грн).
Отримати гроші можна тільки в гривні.
Оплата рахунків
Для клієнтів доступна і послуга оплати інтернету, кредитів, штрафів, страховок, навчання чи комунальних послуг тощо. Термін зарахування такої оплати – до 3-х банківських днів.
"При оплаті за реквізитами, комісія за переказ дорівнює 1% та не менше ніж 15 грн. При оплаті послуг за договором, комісія варіюється залежно від умов отримувача", – пояснюють на Новій Пошті.
Як відправити чи отримати міжнародний переказ
Раніше "Сьогодні" розповідали, що для українців діють щонайменше 6 сервісів, через які можна надіслати гроші чи отримати їх з-за кордону.
Один з них – Western Union – дозволяє робити і перекази по Україні, і міжнародні. Надсилати гроші можна в доларах, євро та гривні (по Україні). Тарифи залежать від того, в яку країну клієнт робить переказ.
Читайте в нашому матеріалі, які є ще способи відправити чи отримати міжнародний переказ.
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