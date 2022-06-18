Не тільки доставка: які фінансові послуги надає Нова Пошта

Фінансові послуги Нової Пошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

Для клієнтів Нової Пошти доступна не лише відправка та отримання посилок, а і певні фінансові послуги.

"Сьогодні" розповідають, що саме пропонує компанія українцям.

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Переказ "Миттєвий"

Фізичні особи можуть переказувати один одному гроші в національній валюті в дуже швидких термінах. Відправити певну суму можна у відділеннях Нової пошти, де надаються фінансові послуги, або ж це можна зробити онлайн за допомогою банківської карти.

Максимальні суми для одного переказу такі:

у відділенні – 399 999 грн;

онлайн – 29 999 грн.

Вартість такої послуги складає 1,5% від суми, але не менше 15 грн. Комісію має оплатити відправник.

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Якщо відправляти гроші онлайн, то потрібно для верифікації вказати свій номер телефону, а у відділенні у клієнта попросять паспорт. Документ також потрібен для отримання такого відправлення.

Міжнародні перекази

Отримати міжнародний переказ на Новій Пошті можна користуючись платіжною системою Ria, а також отримати і відправити гроші можна через Western Union.

Переказ Ria можна отримати у будь-якому із пунктів ТОВ "НоваПей", що знаходяться у відділеннях Нової пошти, і для цього потрібно діяти за таким алгоритмом:

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повідомити касиру контрольний номер переказу;

надати документи, що підтверджують особу;

отримати переказ після перевірки даних.

Виплата здійснюється тільки в гривні. Деталі щодо умов отримання переказів Ria можна переглянути за посиланням.

А от переказ Western Union на Новій Пошті можна не лише отримати, а і відправити. Для цього потрібно зробити таке:

звернутися до будь-якого відділення Нової пошти, де надаються фінансові послуги NovaPay;

надати касиру ПІБ, телефон та адресу;

показати документи, що посвідчують особу;

повідомити дані отримувача, суму переказу та країну, куди підуть кошти;

оплатити вартість переказу: зокрема, суму, що переказуєте, та комісію Western Union за послуги (за посиланням можна переглянути тарифи);

отримати квитанцію з номером переказу (MTCN) та повідомити його отримувачу.

Усі умови такої послуги дивіться на сайті компанії. Водночас, варто пам'ятати, що під час воєнного стану НБУ оюмежив можливість відправляти гроші з України за кордон.

Зняття грошей з карти

На Новій Пошті можна зняти готівку. Щоб це зробити, потрібно зробити таке:

у відділенні Нової пошти попросити касира зняти готівку з банківської картки;

показати документ, що посвідчує особу;

оплатити суму, яку бажаєте отримати готівкою, та вартість послуги (1,5% від суми, але не менше 15 грн).

Отримати гроші можна тільки в гривні.

Оплата рахунків

Для клієнтів доступна і послуга оплати інтернету, кредитів, штрафів, страховок, навчання чи комунальних послуг тощо. Термін зарахування такої оплати – до 3-х банківських днів.

"При оплаті за реквізитами, комісія за переказ дорівнює 1% та не менше ніж 15 грн. При оплаті послуг за договором, комісія варіюється залежно від умов отримувача", – пояснюють на Новій Пошті.

Як відправити чи отримати міжнародний переказ

Раніше "Сьогодні" розповідали, що для українців діють щонайменше 6 сервісів, через які можна надіслати гроші чи отримати їх з-за кордону.

Один з них – Western Union – дозволяє робити і перекази по Україні, і міжнародні. Надсилати гроші можна в доларах, євро та гривні (по Україні). Тарифи залежать від того, в яку країну клієнт робить переказ.

Читайте в нашому матеріалі, які є ще способи відправити чи отримати міжнародний переказ.

Ми також писали все про переваги та недоліки SWIFT та Western Union для здійснення міжнародних переказів, і як переказати гроші з мобільного рахунку на картку.