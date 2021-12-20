Не лише діти. Хто ще може отримати "економічний паспорт" українця

Отримати гроші можуть і пенсіонери / Фото: Колаж: Сьогодні

"Економічний паспорт" українця, законопроєкт про який зареєстрував у Верховній Раді президент Володимир Зеленський, можуть отримати не лише діти, а й пенсіонери віком від 70-80 років.

Про це голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

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"Звичайно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей", – сказав він.

За його словами, цю ініціативу треба розпочати, а потім поширювати і на інших дітей, а згодом і на пенсіонерів.

"Оскільки у пенсіонерів (особливо старших за 70-80 років) взагалі немає можливості додаткових заробітків і їм треба отримувати безумовний базовий дохід. Але незадоволені і критики будуть завжди. Тут важливо, що ми перші зробили цей крок, і кошти за використання українських надр спрямовуватимуться на персональні банківські рахунки дітей, і в майбутньому вони зможуть використати їх на навчання, купівлю житла", – додав Арахамія.

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Водночас Арахамія заперечує, що в майбутньому "економічні паспорти" можуть скасувати, навіть якщо буде економічна криза. Він назвав це політичним самогубством, бо гроші заберуть у дітей.

"Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти і сказати: "Я у вас забираю ці гроші або переполовинюю". Неможливо таке буде зробити", – вважає парламентарій.

Що таке економічний паспорт?

Це рахунок, на якому до повноліття дитини накопичуватимуться гроші, перераховані державі за користування надрами. Президент наголосив, що фактично це кошти з ухваленого законопроєкту № 5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу.

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Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що на момент досягнення 18-річного віку діти, народжені у 2019 році, зможуть отримати на спецрахунки кошти від рентних платежів у розмірі $10 000.

"Сьогодні" раніше розповідали, звідки надходитимуть гроші для накопичення на рахунках "економічних паспортів", а також писали про досвід інших країн.