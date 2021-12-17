"Не купила життєво важливі ліки". Monobank раптово заблокував картку клієнтки

Monobank без пояснень заблокував картку клієнтки / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank поскаржилася на те, що її картку заблокували без причин та пояснень. Жінка стверджує, що не змогла купити життєво важливих ліків.

Про це користувачка залишила відгук на сайті "Мінфін".

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За її словами, її картку заблокували без попередження, дзвінка та пояснень, через що клієнтка опинилася в жахливій ситуації.

"Не змогла купити життєво важливі ліки. Я уявила, що якби знаходилася за кордоном або якась серйозна ситуація, а зі мною так вчинив банк!", – йдеться у відгуку.

Співробітники Monobank відреагували на відгук та для уточнення інформації написали жінці у особисті повідомлення.

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Інші користувачі в коментарях порадили клієнтці більше не зберігати всі гроші в одному банку та мати 3-5 карток із різних фінустанов.

Інший користувач, за 10 днів до цього розповів, що після блокування його картки виконавчою службою, автоматично було заблоковано і рахунок його дитини, прив'язаний до батьківського.

Тепер чоловік ніяк не може вивести з дитячого рахунку залишок коштів та закрити його теж не може, а Monobank не знає, як вирішити проблему.

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Monobank відповів чоловікові, що у разі арешту батьківського рахунку, карта дитини блокується разом із нею і знову порадили звернутися до виконавчої служби.

Monobank почав виплачувати "тисячу Зеленського"

Ще до офіційного старту програми "єПідтримка" Monobank почав платити українцям 1000 грн за вакцинацію двома дозами вакцини від коронавірусу.

Крім старту виплат, Monobank пропонує витратити тисячу не просто на дозволений список товарів та послуг, а скористатися вигідними партнерськими пропозиціями.

Наприклад, купити за 1000 грн абонемент в одну із мереж спортклубів, який для звичайних клієнтів коштує вдвічі дорожче.

"Сьогодні" також розповідали про змінах у роботі Monobank і 10 прихованих функціях його мобільного додатку.