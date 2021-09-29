НБУ стримує атаки продавців: що відбувається з доларом та євро

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара не змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер, 30 вересня:

29.09 30.09 зміна 1 долар США 26,57 грн 26,57 грн 0 1 євро 31,03 грн 30,98 грн - 0,05

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара не змінився, а євро впав на 5 копійок.

Що відбувається з курсом

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Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, незважаючи на те, що напередодні гривня обновила півторарічні максимуми проти долара США, 29 вересня долар коштує 26,6 гривні зі спредом майже 10 копійок.

"Драйверами такого зміцнення стали активні продажі валюти учасниками ринку в очікуванні розміщення облігацій Міністерством фінансів України. Після рішення НБУ щодо облікової ставку у вівторок Мінфін залучив 7 млрд гривень, при цьому прибутковість за довгими шестирічними ОВДП досягла 13,01%", – сказав експерт.

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За його словами, на цьому етапі не можна виключати і досягнення певних домовленостей на ринку, при яких ставка була підвищена навмисно для вдалішого розміщення, перекриття погашення і купонів ОВДП на суму 13 млрд гривень. Якщо це виявиться правдою, то найближчими днями буде відкат ринку, оскільки незрозуміло, чи буде запропоновано 13% прибутковості і наступного тижня.

"Покупці на ринку все ще дуже слабкі, і лише НБУ стримує атаки продавців. І поки йдуть продажі валюти, всім схоже байдуже на інші аспекти, а саме можливі перестановки в Кабінеті міністрів, локдаун, волатильність на зовнішніх ринках з падінням цін на ключові експортні товари і зростання цін на ключові імпортні товари", – пояснив Шевчишин.

У той же час, на думку експерта, для гривні рівень 26,5 гривні за долар США залишається нижньою межею торгового діапазону, а рівень 26,7 гривні за долар США – рівнем консолідації, куди намагатиметься відійти гривня від максимумів.

Як змінювався курс долара і євро:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).