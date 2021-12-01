НБУ розрахував новий курс – що буде з доларом у перший день грудня

Курс долара зріс на чотири копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 1 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,21 грн.;

1 євро – 30,92 грн;

1 злотий – 6,63 грн.;

10 російських рублів – 3,64 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара виріс на чотири копійки, а євро – на 27. Курс злотого зріс на десять копійок, а курс рубля залишився на місці.

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Що буде з курсом?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов звернув увагу на те, що заробітчани переказують у середньому понад 1 млрд. доларів США на місяць в Україну. Більшість цих коштів витрачається всередині України.

Необхідно враховувати, що у грудні мігранти намагаються повернутись до родин додому. Отже, пропозиція іноземних валют із боку може помітно зрости.

Банки рідше виходитимуть на ринок із продажами гривні, що позитивно вплине на динаміку її курсу.

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Раніше ми повідомляли, що, згідно "індексу БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.