НБУ розрахував новий курс – що буде з долларом наприкінці тижня

Що буде із курсом 17 грудня? / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 17 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 27,19 грн;
- 1 євро – 30,84 грн;
- 1 злотий – 6,66 грн;
- 10 російських рублів – 3,7 грн.
Порівняно з попереднім банківським днем курс долара не змінився, а євро зріс на 22 копійки. Курс злотого також не змінився, а російські рублі стали дешевшими на одну копійку.
Що буде із курсом у січні?
Керівник EXANTE Україна Володимир Позній розповів "Сьогодні", що останнім часом гривня зазнала сильного тиску, який безпосередньо залежить від геополітичних причин, а також посилюється сезонною слабкістю.
На думку експерта, упродовж грудня-січня курс долара до гривні повернеться на рівень 26,50, за умови, що якихось різких сплесків геополітичної напруги не буде.
"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, що краще зараз – продавати чи купувати валюту, а також писали, що буде з курсом долара у січні.