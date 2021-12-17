НБУ розрахував новий курс – що буде з долларом наприкінці тижня

Що буде із курсом 17 грудня? / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 17 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,19 грн;

1 євро – 30,84 грн;

1 злотий – 6,66 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара не змінився, а євро зріс на 22 копійки. Курс злотого також не змінився, а російські рублі стали дешевшими на одну копійку.

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Що буде із курсом у січні?

Керівник EXANTE Україна Володимир Позній розповів "Сьогодні", що останнім часом гривня зазнала сильного тиску, який безпосередньо залежить від геополітичних причин, а також посилюється сезонною слабкістю.

На думку експерта, упродовж грудня-січня курс долара до гривні повернеться на рівень 26,50, за умови, що якихось різких сплесків геополітичної напруги не буде.

"Сьогодні" разом із експертами розбиралися, що краще зараз – продавати чи купувати валюту, а також писали, що буде з курсом долара у січні.