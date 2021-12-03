НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 6 листопада

Долар подорожчав на одну копійку / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 6 грудня:

3.12 6.12 Зміна 1 долар США 27,29 грн 27,30 грн +0,01 1 євро 30,94 грн 30,82 грн -0,08

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 3 грудня, долар подорожчав на одну копійку, а євро – на вісім копійок упав.

Реклама

Що із курсом?

У Нацбанку пояснили, що на падіння гривні вплинуло напруження на кордоні України. Йдеться про військову загрозу з боку Російської Федерації, яка може планувати чергове вторгнення.

Через можливі загрози інвестори активно виводять прибуток з ОВДП і забирають інвестиції з України.

Гривню послаблює і енергетична галузь, що закуповує закордонне вугілля, що також потребує валютних ресурсів.

Реклама

Крім того, експортери зменшили активність на ринку та скоротили виручку, а також завершили сплату квартальних податків.

"Сьогодні" також розбиралися, які фактори вдарять по курсу долара перед новим роком і писали, чи чекати українцям на подальше підвищення вартості кредитів.