НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 6 листопада

Долар подорожчав на одну копійку / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 6 грудня:
|3.12
|6.12
|Зміна
|1 долар США
|27,29 грн
|27,30 грн
|+0,01
|1 євро
|30,94 грн
|30,82 грн
|-0,08
Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 3 грудня, долар подорожчав на одну копійку, а євро – на вісім копійок упав.
Що із курсом?
У Нацбанку пояснили, що на падіння гривні вплинуло напруження на кордоні України. Йдеться про військову загрозу з боку Російської Федерації, яка може планувати чергове вторгнення.
Через можливі загрози інвестори активно виводять прибуток з ОВДП і забирають інвестиції з України.
Гривню послаблює і енергетична галузь, що закуповує закордонне вугілля, що також потребує валютних ресурсів.
Крім того, експортери зменшили активність на ринку та скоротили виручку, а також завершили сплату квартальних податків.
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