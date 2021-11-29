НБУ розрахував новий курс: що буде з доларом 29 листопада

Курс долара в Україні знову зміниться / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 29 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,10 грн;

1 євро – 30,58 грн;

1 злотий – 6,49 грн;

10 російських рублів – 3,6 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара зріс на 7 копійок, а євро – на 24. Курс злотого та рубля залишився таким самим.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

26 листопада долар подорожчав на 7 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,12/26,14 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 3 копійки у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,63/30,65 грн (купівля/продаж).

Як розповів керівник EXANTE Україна Володимир Позній, закріплення курсу вище 27 грн найближчим часом, приблизно 27,10 буде сигналом глобального зламу тренду в гривні і є ризики запустити ще сильніший розпродаж в ній.

Він не виключає виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 і відкату до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

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