"Насмішка над європейськими правилами": Вітренко відреагував на трюки "Газпрому"

Вітренко закликав США відреагувати на "трюки Газпрому" / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко відреагував на зупинку сертифікації "Північного потоку-2" та назвав дії "Газпрому" насмішкою над європейськими правилами.

Про це Вітренко написав на особистій сторінці у Facebook одразу, після рішення німецького регулятора.

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Голова правління заявив, що російський монополіст вдається до юридичних трюків, зокрема Вітренко збентежив намір "Газпрому" створити дочірню компанію у Німеччині.

Вона ніби-то буде незалежним оператором трубопровіду "Північний потік-2", а саме тієї частини, яка розташована у НІмеччині.

"Це є насмішкою над європейськими правилами. Це не відповідає ні духу, ні букві європейського законодавства щодо сертифікації газопроводів. Ми закликаємо тих, кому дійсно не байдужі безпека та верховенство права, не залишити поза уваги ці трюки Газпрому", – написав Вітренко.

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Голова "Нафтогазу" закликав уряд США накласти санкції на оператора "Північного потоку-2", якого хоче створити "Газпром".

"Ці нові санкції мають діяти принаймні доти, доки РФ не перестане використовувати газ як зброю та почне діяти у відповідності до європейських правил", – йдеться у пості.

Зупинка сертифікації "Північного потоку-2"

16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив сертифікацію російського газопроводу, оскільки він має мати відповідну законам ФРН організаційну форму.

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Повідомляється, що процедуру буде продовжено після того, як завершиться створення дочірньої компанії в Німеччині для німецької частини магістралі.

У зв'язку з цим акції "Газпрому" різко обвалилися на 2%, а ціни на газ у Європі різко підскочили вгору.

"Сьогодні" також повідомляли, що компанія "Нафтогаз" візьме участь у процесі сертифікації "Північного потоку-2".

А також розповідали, скільки Україна може втратити через запуск газопроводу.