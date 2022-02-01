Знайшли нового постачальника? Хто погодився продати газ Україні

Це допоможе Україні закінчити опалювальний сезон у 2022 році / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Польська енергетична компанія PGNiG здійснить постачання газу до України.

Про це повідомляють на сайті польський постачальник.

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Відомо, що наша країна отримає від польської сторони партію зрідженого газу, який поляки раніше закупили у США.

"Гарні відносини, побудовані роками, особливо важливі зараз, у період великої турбулентності на газовому ринку в Європі", – заявив голова правління PGNiG SA Павло Маєвський .

Танкер із американським ЗПГ прибуде до терміналу імені президента Леха Качинського у Свиноуйсце наприкінці лютого цього року.

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Газ отримає американсько-українська компанія Energy Resources of Ukraine. Очікується, що це відбудеться на кордоні між Польщею та Україною наприкінці першого місяця весни 2022 року.

Польща та Україна побудують спільний газопровід

Країни вже домовилися про будівництво загального газопроводу. Так буде збільшено постачання блакитного палива на схід.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький пояснив, що його країна вже допомагає Україні, але поки що йдеться, йдеться в основному про збільшення потужності передачі газу.

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Раніше ми повідомляли, що Україна вперше в історії розпочала імпортувати газ із Угорщини . Також ми розповідали, що газ у Європі різко впав у ціні . Експерти серед можливих причин бачать різке збільшення постачання російського газу через територію України.