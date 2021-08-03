Нардеп Гришина: за нікчемну роботу члени правління Укрзалізниці отримали за 2 роки майже 66 млн грн

Нинішні члени правління державної "Укрзалізниці" не тільки не хочуть і не можуть реформувати галузь, вони навіть не здатні керувати нею, написала у Facebook 15 липня голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з перевірки "Укрзалізниці", нардеп від "Слуги народу" Юлія Гришина, інформує "Гордон".

"Повертаючись до теми кадрів "Укрзалізниці", яка стурбувала навіть Раду національної безпеки і оборони України. У звіті за результатами піврічної роботи нашої ТСК (який доступний за посиланням) чітко вказано, що правління національної компанії втратило ініціативу, борсається у купі рутинних, дріб'язкових питань і, по суті справи, є недієздатним і неспроможним до виконання статутних завдань. Робота членів правління дублюється профільними директорами, яких в штаті "УЗ" 12 посад. Саме так розмивається відповідальність, створюється надлишкова ланка і в без цього заплутаній системі управління", – заявила політик.

Як приклад неефективного управління вона привела одну з вертикалей компанії.

"Наприклад, член правління Франтішек Буреш у своєму безпосередньому підпорядкуванні має функціональну вертикаль з інженерно-технічного забезпечення, яку очолює директор з інженерно-технічного забезпечення. За умови такої нікчемної роботи та її наслідків голова та члени правління отримували останні два роки крім високих, призначених акціонером окладів, значні винагороди, премії та фінансову допомогу. Усього майже 66 млн грн", – повідомила нардеп.

Гришина вважає, що в ситуації з "Укрзалізницею" корпоративне управління вже не допоможе.

"ТСК констатувала, що поточний склад правління – це не команда професіоналів однодумців, яка цілеспрямовано працює на користь "УЗ" та національної економіки, а розрізнений набір дилетантів в залізничній сфері, які є висуванцями певних "впливових сил" та за дуже велику винагороду відстоюють їх інтереси, руйнуючи стратегічну для держави галузь. Вони не тільки не хочуть і не можуть реформувати галузь, вони навіть нездатні управляти нею. За таких умов, коли практично зруйновано основи, на яких тримається залізничний транспорт, "УЗ" приречено, а сподівання на те, що механізми корпоративного управління виправлять ситуацію, є недалекоглядним, м'яко кажучи, а, можливо, і безвідповідальним", – переконана представник "Слуги народу".

Реклама

На її думку, для виведення компанії із кризи залишилося дуже мало часу.

"На переконання ТСК, великою помилкою є застосування колегіального виконавчого органу управління без визначення персональних КПЕ і сфер особистої відповідальності його членів для "УЗ" взагалі, а на період реформування особливо. Як голова ТСК вкотре звертаюся до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням прискорити процес зміни керівництва УЗ, оскільки саме акціонер несе за це основну відповідальність! А тепер ще й рішення РНБО є! Виконуйте, чекати більше не можна", – підсумувала народний депутат.

Рада національної безпеки і оборони України розглянула ситуацію в "Укрзалізниці" 30 липня на виїзному засіданні, яке пройшло в Краматорську Донецької області. РНБО ініціювала введення в компанії тимчасового управління, оскільки критичний стан компанії загрожує національній безпеці України.

За підсумками минулого року "Укрзалізниця" отримала чистий збиток у розмірі майже 11,9 млрд грн, фінансові зобов'язання компанії у 2020 році зросли більш ніж на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн. Про це повідомила пресслужба компанії.

У травні 2021 року Володимир Зеленський назвав компанію банкрутом і підкреслив, що влада робить все можливе, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці", але цього мало. "Ми змінюємо, тиснемо, щоб змінити керівництво "Укрзалізниці". Але це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки – починаючи з вищого, середнього і до нижчого. Тому що це окрема історія", – резюмував президент, додавши, що "Укрзалізниці" потрібно розвивати партнерство з реальними приватними інвесторами.

Постійного керівника в "Укрзалізниці" немає із 17 березня 2021 року, коли Кабмін звільнив з посади голови правління компанії Володимира Жмака. Обов'язки голови правління "Укрзалізниці" тимчасово покладено на одного із членів правління компанії Івана Юрика.