Готівковий долар вирушив у вільне плавання – який курс встановили банки

Банки встановили новий курс долара / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Банки встановили для українців новий готівковий курс долара 30 травня.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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Нагадаємо, що офіційний курс долара досі заморожений Нацбанком і становить 29,25 грн/дол.

Банки виставили такий курс купівлі/продажу долара:

ПриватБанк – 35,9/36,4 грн/дол.;

Ощадбанк – 35,7/36,5 грн/дол.;

Укрексімбанк – 35,0 грн/36,25 грн/дол.;

Райффайзен Банк – 35,7/36,6 грн/дол.;

ПУМБ – 36,1/36,6 грн/дол.;

Укргазбанк – 35,5/36,5 грн/дол.;

Альфа-Банк – 35,0/36,0 грн/дол.

Що буде з доларом цього тижня?

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі, що середній курс продажу американської валюти в період з 30 травня до 5 червня коливатиметься в рамках 36-38 гривень.

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Різниця в прогнозі досить велика, тому що зараз рівень спекулятивності ринку дуже високий.

"Скасування обмежень на курс продажу валюти банками спровокувало зростання гривні проти долара з рівня 38,4 до 36,5 грн. Але водночас ми отримуємо новини про дефіцит бюджету країни, майбутнє скорочення пенсійних та соціальних виплат, затримки кредитування з боку інших країн, а також пам'ятаємо, що в країні ще триває війна і руйнування інфраструктури не припиняються", – розповідає експерт.

Що це означає?

За словами Орищака, це рано чи пізно призведе до девальвації національної валюти, тому українці, у яких ще залишились накопичення у гривні, намагатимуться купити на них долари.

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Україна, зазначає аналітик, входить у дуже складний період, адже з кожним днем з'являється все більше сигналів щодо падіння економіки, а руйнування інфраструктури продовжуються.

Тому якщо не припинити війну і не розпочати негайне відновлення країни, то гривня поступово падатиме все нижче, а розпочнеться це вже з червня 2022 року.

"Сьогодні" раніше писали, де найкраще купувати долар, щоб заощадити, та розповідали, коли Нацбанк готовий відмовитися від фіксованого курсу американської валюти і до чого це може призвести.