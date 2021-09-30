Накопичувальна пенсія в Україні. У Мінсоцполітики розповіли, як буде працювати система

В Україні працює система добровільних пенсійних накопичень / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада вже восени може прийняти в першому читанні проєкт закону про введення обов'язкових пенсійних накопичень.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

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Глава міністерства Марина Лазебна заявила, що міністерство розробило два документа, "кожен із яких може стати основою ефективної системи пенсійних накопичень". У парламенті вже зареєстровано один із них.

Міністр розповіла, що в рамках розвитку добровільних пенсійних накопичень планується:

Запуск пілотного проєкту з впровадження накопичувальних пенсійних програм на об'єктах великої приватизації за допомогою зобов'язань із соціальної відповідальності нових власників цих об'єктів; Введення соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями для окремих груп працівників, що виконують соціально значущі роботи, оплата праці яких фінансується з державного бюджету: працівники Національної поліції, медичні працівники; Поширення досвіду впровадження соціальних пакетів із накопичувальними пенсіями на соціальних працівників, вчителів, військових у міру відпрацювання організаційних можливостей.

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Лазебна розповіла, що Мінсоцполітики, після консультацій зі Світовим Банком, разом із Мінфіном пропрацьовує систему внесків, які зможе платити роботодавець. А також можна буде вносити добровільні внески від людини за принципом автозапису зі стимулюючим співфінансування від держави.

Марина Лазебная додала, що нині в Україні працює система добровільних пенсійних накопичень.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія в Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн людей).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людей);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людей);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людей);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людей);

понад 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людей).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків із 1 квітня 2021 року.