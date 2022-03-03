На полицях не буде навіть продуктів: що чекає Росію найближчим часом

На що західні санкції можуть перетворити РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський економіст та професор фінансів Максим Миронов прокоментував ситуацію, що склалася у РФ після введення санкцій західними союзниками.

Про це Миронов написав у своєму Twitter.

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"Якщо коротко, то мій науковий висновок, як професора фінансів, доктора Чиказького Університету – це П**ДЕЦь", – пише експерт і далі пояснює.

Отже, за словами Миронова, на Росію дуже скоро чекає дефіцит базових продуктів, і мова навіть не про імпортну техніку, а про їжу, одяг, авто.

Справа в тому, що Росія дуже інтегрована у світову економіку і найбільші оператори вже відмовляються відправляти туди контейнери.

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Однак, навіть якщо РФ знайде постачальника, який готовий відправляти ці контейнери за завищеною ціною, то постає інше питання – як за це платити, адже доходи від експорту скоротяться в рази

"Ми бачимо, що навіть непідсанкіонні нафтові компанії не можуть знайти покупців на свою нафту. "Газпром", головний експортер газу, вже під санкціями, тобто він взагалі незрозуміло, як отримуватиме валютний виторг", – йдеться у пості.

Санкції проти Центробанку

Економіст розповідає, що Центробанк накопичив величезні резерви, розміром у 650 млрд дол, але більша їх половина вже заарештована .

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Із золотовалютними резервами також проблема, оскільки банки не хочуть купувати золото у російського Центробанку, щоб самим не опинитися під санкціями.

Експерт зауважив, що всі збудовані Росією заводи працюють на імпортних компонентах. Це стосується і автомобільних, і авіаційних і заводів побутової техніки, а це означає зупинку всіх цих галузей.

"Тобто найближчими місяцями на нас чекає зупинка цілих галузей з усіма наслідками – дефіцитом товарів, масовим безробіттям, відповідно падінням збору податків і як наслідок проблеми з виплатою зарплат бюджетникам", – пише професор.

Проблеми у росіян почнуться і з інтернетом, оскільки вже простежується блокування безлічі інформаційних сайтів та сервісів.

Постраждає і сільське господарство, оскільки частка імпортного насіння в РФ становить цілих 40% і в короткостроковій перспективі слід очікувати дефіциту базової с/г продукції та різкого злету цін.

Перетвориться на СРСР

Економіст розповідає, що із країни почнуть масово їхати люди і відбувається це вже зараз.

"Уряд це розуміє, тому і ввели сьогодні купу заходів, щоб утримати айтішників. Тільки вони не спрацюють. Тому незабаром дуже ймовірно запровадять виїзні візи для певних категорій або повністю закриють країну", – прогнозує Миронов.

Таким чином, всі, хто ностальгував за СРСР, зможуть відчути всі принади тоталітарного режиму на чолі з божевільним диктатором.

"Сьогодні" раніше писали, як РФ перетворюється на Північну Корею і розповідали, як сильно впав рубль.