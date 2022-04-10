На першому місці — армія! В Україні змінилися особливості виплат пенсій, зарплат і субсидій

Одним з пріоритетних напрямків тепер є забезпечення армії / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час війни, попри те, що соцвиплати поки здійснюються вчасно, держава змінила свої пріоритети: на першому місці тепер — армія і вже на другому — зарплати, пенсії тощо.

Про це в ефірі спільного телемарафону повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

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Натомість на вже деокупованих територіях у влади два пріоритети:

відновлення інфраструктури;

забезпечення населення грошима.

Однак виникають і проблеми, найбільшою з них було нарахування 35 видів пільг і субсидій "на місцях" у 8 областях, де через війну перестали працювати органи соцзахисту, але виплати перевели на центральний рівень. Деякі негаразди виникли і з пенсіями, за березень недоотримано 9% надходжень до Пенсійного фонду за солідарною системою.

Зауважимо, що зараз механізм отримання пенсій/соцвиплат спрощено: при втраті картки Ощадбанку досить зателефонувати на гарячу лінію банку, щоб перенаправити виплату на іншу картку.

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Виплат у квітні може не бути?

За словами премʼєр-міністра україни Дениса Шмигаля, у квітні бюджет перебуває під тиском воєнної ситуації та військових нововведень. Фактично в Україні скасували загальну систему оподаткування, натомість запровадили податок у розмірі лише 2%.

Якщо війна призводитиме до того, що нам потрібно буде скорочувати витрати, ми говоритимемо і пояснюватимемо. Станом на сьогодні, ми відмовилися від усіх капітальних витрат. Ми можемо тільки ремонтувати, але ми нічого не будуємо, не робимо капітальних закупівель, зосереджені на армії та соціальному блоці, – сказав Шмигаль.

Загалом, довга війна призведе до падіння рівня життя, до падіння спроможності держави.

Раніше ми розповідали, що пенсіонери-переселенці, яким довелося залишити свій будинок через російську агресію, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.

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Також ми писали, що робити з грошима під час війни: обмінювати чи зберігати.