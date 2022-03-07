На касах українських АЗС можна зняти готівку, проте є умови

Скільки грошей можна зняти на заправках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українці мають можливість зняти готівку без банкоматів. Не винятком є і деякі АЗС.

"Сьогодні" розкажуть вам – де, скільки та за яких умов українці можуть отримати гроші.

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Список АЗС, на касах яких можна зняти готівку:

ОККО — до 6 тисяч грн за один чек;

за один чек; УКРНАФТА — до 5 тисяч грн за один чек;

за один чек; WOG — до 6 тисяч грн за один чек;

за один чек; БРСМ—Нафта — до 500 грн за один чек.

Готівку видають за умови її наявності на АЗС. Щоб зняти необхідну суму, потрібно:

придбати будь-який товар на АЗС за допомогою банківської карти;

на АЗС за допомогою банківської карти; повідомити касиру про суму, яку бажаєте зняти;

отримати гроші.

Кількість транзакцій необмежена. Це означає, що знімати певну суму готівки при кожній купівлі ви можете доти, доки це дозволяють можливості АЗС.

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Де ще можна зняти готівку?

Окрім АЗС, готівку можна зняти на касах супермаркетів, аптек та інших мереж. Зокрема, гроші видають:

супермаркети: "АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн);

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн), "Сільпо" (до 6000 грн), "Фора", FOZZY, VARUS, NOVUS (до 500 грн), ROSHEN (до 500 грн), "ЛотОК" , Thrash! ("Траш"), "Точка", "Сім23" (до 2000 грн); аптеки : "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін";

: "Біла ромашка", "Аптека Доброго дня", АНЦ, "Копійка", "Аптека 9·1·1, "Аптека оптових цін"; інші мережі: лінія магазинів EVA (до 2 000 грн).

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