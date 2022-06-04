На чорному ринку зміни? Скільки тепер коштує долар

Долар на чорному ринку поступово падає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар на чорному ринку вже протягом кількох днів фактично зафіксований на рівні 35-36 грн — ні більше, ні менше.

"Сьогодні" розповість вам, почім торгують доларом на чорному ринку.

Реклама

Так, за даними спеціалізованого сайту "Курс України", станом на ранок 4 червня 2022 року середній курс продажу американської валюти становить 35,53 грн/дол, а курс купівлі – 35,31 грн/дол.

Найменший курс продажу серед оголошень становить 35,4 грн/дол, а найвищий – 36,1 грн.

В Україні існують три валютні курси

Після того, як Нацбанк України дозволив банкам встановлювати курси валют на свій розсуд, ринок почав жити в новій реальності. Фактично утворилося три валютні курси: офіційний, картковий курс, яким конвертується гривня у валюту для оплати за кордоном, а також готівковий валютний курс.

Реклама

За офіційним курсом 29,25 грн долари можуть купити лише підприємства, які купують за кордоном товари, що входять до списку критичного імпорту. У цьому списку понад 1000 найменувань – від будматеріалів та харчових продуктів до палива, медикаментів і предметів та засобів особистої гігієни. Перелік постійно доповнюють, щоб не розганяти інфляцію.

Раніше ми розповідали, як війна чинить тиск на національну валюту, а також писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн від ПриватБанку.