МВФ погодив новий транш для України: куди підуть гроші

Кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи / Фото: Колаж: Сьогодні

Рада директорів МВФ 22 листопала погодила виділення Україні траншу в розмірі $700 млн.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

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"Досягнувши прогресу у впровадженні реформ, ми підтвердили статус України як надійного й відповідального партнера", – написав він.

За його словами, кошти будуть спрямовані на підтримку стабільності фінансової системи та боротьбу з наслідками COVID-19.

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