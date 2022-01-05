Можете втратити все: що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини

Що робити, якщо пропустили термін прийняття спадщини / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Більшість громадян хоч раз у житті стикаються зі спадкуванням – правовим механізмом, що врегульовує перехід прав на майно від особи, яка померла до спадкоємців.

Часто близькі померлого важко переживають смерть рідної людини і не надають належної уваги та значення спадкуванню, пропускаючи відведений на це законом термін.

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Що робити, якщо ви вчасно не прийняли спадщину, "Сьогодні" розбирались разом із адвокатом, партнером Адвокатського Об’єднання "BSB Partners" Олексієм Швидким.

З метою отримання спадщини особа повинна звернутися до нотаріуса з повідною заявою. І тут закон діє жорстко, каже експерт.

Цивільним законодавством встановлено термін для прийняття спадщини, який складає шість місяців із моменту її відкриття (з дня смерті спадкодавця).

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Протягом цього часу спадкоємець, який бажає отримати спадщину, але на момент її відкриття не проживав постійно із спадкодавцем, має подати заяву про прийняття спадщини.

"Якщо спадкоємець не подав заяву про прийняття спадщини, або подав її після того, як строк сплинув, він вважається таким, що не прийняв спадщину і нотаріус відмовляє у видачі свідоцтва про право на спадщину", – зазначає Олексій Швидкий.

Що робити?

Якщо ви прийшли до нотаріуса відкривати спадкову справу, а вам кажуть, що ви пропустили строк на прийняття спадщини, по-перше, необхідно звернути увагу, чи проживали й були зареєстровані із померлим за однією адресою на день смерті.

Якщо так, то фактично ви прийняли спадщину і проблем із отриманням свідоцтва про спадщину не повинно бути.

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А якщо ні? В такому випадку може бути встановлено додатковий строк для прийняття спадщини з таких підстав:

за письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину (якщо такі спадкоємці є, та існує згода між ними);

на підставі судового рішення про встановлення додаткового строку, достатнього для подання заяви про прийняття спадщини.

У випадку звернення до суду для отримання рішення про встановлення додаткового строку, необхідно довести поважність причин пропуску строку для прийняття спадщини.

У цьому випадку поважними можуть бути причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини.

До них можуть віднести:

тривалу хворобу спадкоємців;

перебування спадкоємця тривалий час за межами України;

відбування покарання в місцях позбавлення волі;

перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України;

необізнаність спадкоємця про наявність заповіту;

велику відстань між місцем постійного проживання спадкоємців і місцем знаходження спадкового майна;

складні умови праці, які, зокрема, пов`язані з тривалими відрядженнями, в тому числі закордонними.

Суди, зазвичай, не визнають поважними причинами:

необізнаність позивача щодо строку та порядку прийняття спадщини;

необізнаність особи про наявність спадкового майна;

похилий вік; непрацездатність;

невизначеність між спадкоємцями, хто буде приймати спадщину;

відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини.

"Тому, коли ви опинились в такій ситуації раджу звернутися до адвоката, оскільки судова практика дуже вибаглива до таких випадків і, не маючи певного досвіду, дуже складно отримати позитивне рішення", – додав адвокат.

Що робити, якщо помер один зі спадкоємців?

Раніше "Сьогодні" з адвокатом Юлією Самборською розбирались, кому дістанеться частка майна, якщо один зі спадкоємців помер.

За словами експертки, у цьому випадку діє так звана спадкова трансмісія.

Тобто у разі смерті одного зі спадкоємців після відкриття спадщини, право на прийняття належної йому частки спадщини, переходить до його спадкоємців.

"Сьогодні" також писали, кому потрібно декларувати спадщину та розповідали про види та правила оформлення заповіту.