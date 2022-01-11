Шахраї змогли обійти систему: як українців обкрадають через "Укрпошту"

Шахраї придумали новий спосіб обману через "Укрпошту" / Фото: Колаж: Сьогодні

Шахраї придумали новий спосіб обману через сайт купівлі-продажу OLX та "Укрпошту" і викрадають в українців гроші.

Про це у Facebook виклав відео один із користувачів, де розповів свою історію з аферистами.

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На сайті OLX чоловік знайшов дуже вигідну пропозицію щодо продажу смартфона та попросив відправити за допомогою функції OLX-Доставка, оскільки вважає її безпечною.

На що продавець погодився і сказав, що може надіслати товар "Укрпоштою", клієнт зголосився на це, і сплатив повну суму. Відправка відбулася через добу, посилку чоловік моніторив через програму.

У той же день на сайті з'являється ще одне оголошення, абсолютно ідентичне тому, за яким обдурений українець купив телефон. Тоді він попросив свою знайому відгукнутися на це оголошення та уточнити, чи надсилає продавець товар OLX-Доставкою.

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Жінці відповіли ствердно. Через кілька днів покупець йде отримувати посилку у відділення і вирішує оглянути її на місці.

Замість дорогого смартфона, усередині лежали сік, "Снікерс" та шоколадка, через що клієнт відмовляється від посилки та отримує повернення грошей через OLX-Доставку.

За кілька днів обманутий чоловік випадково зустрічає співробітницю "Укрпошти", яка розповідає, що за кілька годин після нього у відділення прийшла людина з його номером накладної і намагалася забрати його посилку.

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У чому суть схеми?

Отже, обман шахраїв полягає в тому, що одразу після отримання посилки у відділення, вони або їх спільники, забирають її замість вас знаючи номер накладної.

Тоді OLX доставка підтверджує, що все в порядку та на карту зловмиснику переводять ваші кошти, цього клієнта намагалися "кинути" на цілих 11 тисяч.

"Укрпоштою" шахраї відправляють тому, що там часто не запитують документи у отримувача та достатньо знати номер відправлення.

Нова схема обману через "Нову пошту"

Нещодавно в інтернеті спливла чергова схема обману. Шахраї при покупці товару в інтернеті пропонують скористатися нібито новою послугою від "Нової пошти" – "novapay".

Жертву переконують, що вона працює за принципом OLX-Доставки та пересилають невідоме посилання, яке виявляється фішинговим. Далі у людини пропадають усі гроші з карти і шахрай зникає.

У "Новій пошті" пояснили, що novapay – це їхня платіжна система і жодної окремої функції не існує.

Раніше ми писали, що шахраї створили фейковий сайт популярного банку і розповідали, яку схему вигадали аферисти з "тисячою Зеленського".