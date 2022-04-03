Monobank запускає нову функцію – для кого вона доступна

Співзасновник Monobank анонсував нововведення / Фото: Getty Images, liga.net, Колаж: Сьогодні

У Monobank запровадили послугу з доставки банківських карток у країни Європи.

Нововведення анонсував 3 квітня співзасновник банку Олег Гороховський.

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Українці, які змушені були переїхати за кордон, мають кілька опцій на вибір щодо банківських карток Monobank:

перевипустити власну карту;

замовити банківську карту;

відкрити рахунок.

Вартість і терміни доставки

Фінансова установа доставить кату в будь-яку точку Європи упродовж 5 днів. Вартість послуги для тих, хто зараз у Польщі, становить 10 злотих (орієнтовно 70 грн). Жителям інших країн доведеться заплатити 20 злотих (орієнтовно 140 грн).

"Наші потужності з відправлення поки що не дуже великі, тому можуть бути затримки", – додав Гороховський.

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Діяльність Monobank

В умовах воєнного стану багатьом українцям знадобилося збільшення кредитного ліміту. Профільний комітет у Верховній Раді закликав банки не обмежувати цю опцію, однак кожна установа вирішує це самостійно. У Monobank зберегли також можливість підвищення ліміту, але кожен випадок оцінюють окремо.

Водночас користувачі цього банку почали скаржитися на списання грошей з рахунків, попри обіцяні кредитні канікули. Monobank опинився в переліку з OTP Bank, Альфа-Банком та ПриватБанком, які розчарували клієнтів своїми рішеннями.

Раніше українців попереджали про випадки шахрайства, пов’язані з образом банку. Зловмисники створюють платформи й прикриваються впізнаваною назвою чи логотипом. Однак з реальним банком така афера не має нічого спільного.