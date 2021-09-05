Monobank виділить 1 млн грн на відновлення костелу святого Миколая в Києві

Банк став одним з п'яти підприємств, які вирішили допомогти у відновленні костелу / Фото: колаж "Сьогодні"

Monobank вирішив виділити гроші на відновлення костелу святого Миколая, в якому 3 вересня спалахнула серйозна пожежа. Компанія надасть 1 мільйон гривень.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

"Також в нашому додатку в розділі "Благодійність" з'явився пункт "Допомога костелу святого Миколая", в якому можуть надати допомогу всі бажаючі наші клієнти", – йдеться в повідомленні.

Підприємець подякував усім небайдужим.

Відзначимо, що про готовність надати допомогу повідомили також Rozetka, інвестиційна компанія SD Capital, АТ "Альфа-Банк" і девелоперська компанія UDP. Всі вони прийняли рішення виділити по 1 млн грн.

Що відомо про пожежу

Увечері 3 вересня в Києві спалахнула пожежа в костелі святого Миколая. Загорілася друга (задня) частину будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча вогнище загоряння знаходилося між першим і другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення костелу святого Миколая, а також орган.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римсько-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове розташування органного залу. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) – перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики і перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України.

Раніше отець Богдан Савицький розповів сайту "Сьогодні", що з часів незалежності України ведеться боротьба прихожан костелу святого Миколая за те, щоб храм повернути парафії, однак натепер він належить Мінкульту.

Як розповів міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пожежа почалася під час репетиції на всесвітньо відомому органі: з нього пішов дим, а потім його охопило полум'я.