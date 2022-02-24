Monobank "ліг"? Що відбувається з банківськими операціями в Україні

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Monobank спостерігаються проблеми з банківськими операціями. Подібні проблеми помічають і в Ощадбанку.

Про це українці повідомляють на своїх сторінках у соцмережах.

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Ми перевірили інформацію та спробували переказати кошти з однієї карти на іншу. В результаті зʼявилося повідомлення про помилку.

Проблеми з переказом коштів / Фото: скриншот

Українці з Дніпропетровської області повідомляють також про перебої з банківськими операціями Ощадбанку. Житель Павлограда повідомив "Новому Изданию" про те, що відхиляється запит на заправках міста.

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Як працюватимуть банки в режимі ЧП

У Національному банку України заявили, що під час надзвичайного стану банківська система країни працюватиме без будь-яких змін.

"Банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні НБУ.

Нагадаємо, що ескалація на території України "погнала" курс долара вгору. Ми інформували про курс НБУ станом на 24 лютого.

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Раніше ми повідомляли, які ліміти на зняття коштів встановлені у банках.