Monobank "ліг"? Що відбувається з банківськими операціями в Україні

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У Monobank спостерігаються проблеми з банківськими операціями. Подібні проблеми помічають і в Ощадбанку.
Про це українці повідомляють на своїх сторінках у соцмережах.
Ми перевірили інформацію та спробували переказати кошти з однієї карти на іншу. В результаті зʼявилося повідомлення про помилку.
Українці з Дніпропетровської області повідомляють також про перебої з банківськими операціями Ощадбанку. Житель Павлограда повідомив "Новому Изданию" про те, що відхиляється запит на заправках міста.
Як працюватимуть банки в режимі ЧП
У Національному банку України заявили, що під час надзвичайного стану банківська система країни працюватиме без будь-яких змін.
"Банківська система працюватиме у звичайному режимі. Усі платіжні системи, доступ до коштів, робота банків загалом триває у звичайному режимі", – йдеться у повідомленні НБУ.
Нагадаємо, що ескалація на території України "погнала" курс долара вгору. Ми інформували про курс НБУ станом на 24 лютого.
Раніше ми повідомляли, які ліміти на зняття коштів встановлені у банках.