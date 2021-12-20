Світ побоюється: ціна нафти обвалилася, а попит на пальне впав

Нафта впала в ціні через нові штампи коронавірусу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через зростання кількості нових випадків коронавірусу Омікрон у Європі та США ціни на нафту , станом на 20 грудня, знизилися на 3,18%.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

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Станом на 10:26 20 грудня 2021 року вартість барелю лютневої нафти Brent становила $71,20 (-3,16%). Барель січневої нафти WTI торгувався за $68,22 (-3,73%). Попередні торги за еталонами завершилися на рівні $73,52 і $70,08 відповідно.

Термін дії січневих ф'ючерсів на WTI спливає із завершенням сесії у понеділок.

Так, влади країн побоюються нових обмежень. Адже це призведе до падіння попиту на пальне. А оскільки захворюваність коронавірусною інфекцією зростає у багатьох регіонах, обмежувальних заходів не уникнути.

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Причини коливання цін

Ціни на нафту вкрай нестабільні. Ще наприкінці листопада вони різко злетіли через нову мутацію коронавірусу, яка налякала інвесторів.

Проте вже за тиждень, різко обвалилися, через той самий штам "Омікрон".

16 грудня біржові ціни на нафту знову почали зростати. Однією з причин подорожчання є суттєве зниження запасів нафти в США, яке спричинило підвищений попит на енергоносії, незважаючи на появу нового штаму.

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