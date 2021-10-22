Мінсоцполітики пропонує обов'язкове накопичення пенсій. Хто буде платити внески

Пропонується, щоб роботодавці платили обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство соцполітики запропонували модель загальнообов'язкового накопичення пенсій. Згідно з якою роботодавці будуть платити обов'язкові внески, а співробітники – добровільні.

Про це повідомляється на сайті відомства.

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Мінфін спільно з місією Світового банку пропонують, щоб роботодавці платили обов'язкові внески на індивідуальні рахунки людей в розмірі 1% від заробітної плати (за рахунок зниження ЄСВ) за всіх своїх співробітників.

А всі застраховані особи з власної заробітної плати можуть платити добровільні внески на власні індивідуальні рахунки в розмірі 1%, на умовах автозапису з правом відмови. Також, на рахунку тих, хто не відмовився від накопичувальних внесків, держава буде перераховувати додатково 1%.

"Отже, всі застраховані особи автоматично стають учасниками другого рівня пенсійної системи і отримують від 1% до 3% від своєї заробітної плати на власні пенсійні рахунки, відповідно зі своїм вибором. Податковий тиск на роботодавців не росте за рахунок зниження ЄСВ на розмір накопичувального внеску ", – пояснили в Мінсоцполітики.

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У той же час, людина має право в будь-який час відмовитися від сплати добровільного накопичувального внеску з власної зарплати. Крім того, пропонується кожні два роки проводити повторну автозапись учасників, які раніше відмовилися від сплати внесків за свій рахунок. Право відмовитися за ними зберігається.

"Додаткові стимулюючі внески від держави на індивідуальний рахунок такої людини в цьому випадку припиняються. Після відмови за ним залишається право відновити сплату добровільних внесків в будь-який час за власним бажанням з одночасним відновленням сплати стимулюючого внеску від держави", – йдеться в повідомленні.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4190000 людина).

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Пенсію менше 2000 Грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн людина);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн людина);

від 4001 до 5000 Грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн людина);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн людина);

більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. людина).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.