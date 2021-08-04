Мінекології практично не веде діалог з бізнесом, а без цього екомодернізація нереальна, – еколог

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Щоб досягти поставленої владою України мети щодо зниження викидів СО2 до 35%, необхідно надати промисловості держпідтримку для проведення екомодернізаціі.

Про це заявила президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна, повідомляє "Znaj.ua".

"Про досяжність цієї мети можна говорити, тільки коли будуть надані економічні розрахунки і формули державної підтримки модернізації наших промислових підприємств, за рахунок чого повинні скоротитися викиди парникових газів. У першу чергу це сфери енергетики, металургія, будівельна, виробництво будматеріалів", – сказала Берзіна.

За її словами, Мінекології має представити план підтримки екомодернізації промисловості і узгодити його з бізнесом, проте на даний момент діалог із ним практично не ведеться.

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"На жаль, діалог ведеться, але результативність цього діалогу, я не можу сказати, що її взагалі немає, але вона дуже низька", - сказала Берзіна.

Як відомо, Кабінет міністрів схвалив намір скоротити до 2030 року викиди парникових газів до 35% (у порівнянні з рівнем 1990 року) у рамах Паризької угоди. Однак в документі чітко зазначено: Україна досягне цієї мети, тільки якщо міжнародне співтовариство фінансово підтримає нашу країну. Якщо ж фінансової підтримки не буде, досягнення НВВ2 опиниться під загрозою.

Раніше президент Союзу хіміків Олексій Голубов заявив, що прийняття закону про зниження промислових викидів у запропонованому урядом вигляді вб'є промисловість, оскільки підприємства не мають мільярдів на екомодернізацію, їм потрібна підтримка держави.

У свою чергу координатор Комітету екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко підкреслила: екомодернізація в країнах ЄС проводилася при потужній підтримці влади, що надала підприємствам понад 450 млрд євро, а в Україні її хочуть провести виключно за рахунок бізнесу.