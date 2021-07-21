Міжбанк занервував через НБУ. Що буде з курсом долара

Валютний ринок перетравлює чутки про можливу відставку глави регулятора, але є і позитивні моменти

Долар знову падає / Фото: Сьогодні

Доларом 21 липня після невеликого його подорожчання за офіційним курсом торгують на міжбанку близько 27,22 грн. На валютному ринку панують спекулятивні настрої. Головна тема для обговорення – кадрові перестановки в Національному банку і чутки про можливу відставку голови НБУ. Найближчим часом курс з великою ймовірністю буде рости до 27,3 грн/дол.

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Кредитори дуже трепетно ставляться до незалежності НБУ, тому стежитимуть за розвитком ситуації", – зазначив експерт.

А от дозвіл на купівлю бізнесом валюти поки що не вплинув на динаміку ринку.

"Підприємці не поспішають виводити вільні та оборотні ресурси під купівлю валюти, але в разі розвороту ринку і стійкої девальвації, можуть долучитися до купівлі", – вважає Шевчишин.

Пропозицію валюти на ринку продовжують утримувати аграрії. Як позитивний фактор впливає те, що в Україні із середи почнуть вакцинувати від коронавірусної хвороби всіх охочих віком від 18 років.

А негативний тренд задають нерезиденти, які продовжують виходити з українських держоблігацій. Напередодні були закриті позиції в ОВДП ще на 370 млн гривень. З початку місяця відтік становив 2,7 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками з'ясував, чи потрібно нині купувати або продавати валюту та чи допоможе це зберегти заощадження.

Також у Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень: