Пастка для українців? Скільки коштує долар на чорному ринку

На чорному ринку валюта коштує дорожче, ніж у банках / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чорний ринок валют в Україні активно пропонує долари, щоправда, за курсом, який далекий від офіційного.

Як свідчать дані сайту "Курс України" за 30 квітня, середній курс продажу долара на чорному ринку становив 33,58 грн/дол, а курс купівлі – 33,18 грн/дол.

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Мінімальний курс продажу коливається близько 33,49 грн/дол, а найвищий курс серед пропозицій – 33,59 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара заморожений Національним банком станом на 24 лютого 2022 року і становить 29,25 грн.

Гривню стримує ленд-ліз?

Нагадаємо, що конгрес США схвалив програму ленд-лізу для України та надіслав документ на підпис Президенту Джо Байдену. Обсяг допомоги складе 33 млрд доларів США, майже чверть з яких буде спрямована на гуманітарну допомогу та фінансування видатків державного бюджету.

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Як розповів в коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, Кабмін зможе орієнтуватися на зовнішні надходження, не зловживаючи емісією гривні. Останнє сприятливо позначиться на її курсі у довгостроковій перспективі.

За словами експерта, обсяги "надрукованої" гривні досягли 80 млрд — на цю суму зросли портфелі НБУ до ОВДП. На минулих розміщеннях "військових" облігацій до держбюджету було залучено понад 50 млрд грн.

На майбутніх аукціонах очікується участь нерезидентів, оскільки НБУ спростив їм доступ до цих паперів. Це стане сильним позитивним сигналом для економіки України. Усього за рахунок "військових" ОВДП Мінфін планує отримати до 400 млрд грн, — сказав Гойлов.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США зміцнилася нижче за рівень 34,00, а євро не зміг подолати позначку 37,50. Безумовно, на настроях покупців та продавців сприятливо позначилося рішення США про ленд-ліз для України.

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