Квартири в Києві роздаватимуть за безцінь? Що скоро станеться з ринком нерухомості

Скільки коштуватимуть квартири в Києві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після введення воєнного стану на ринку нерухомості відбулося чимало змін. Спочатку була заборона на купівлю-продаж житла, а після відновлення такої можливості ціни на новобудови, наприклад, у багатьох регіонах країни поповзли вгору, а житло в інших сегментах навпаки здешевшало.

А що буде з цінами квартир у Києві? Іван Кудояр, голова Спілки консультантів з нерухомості, розповів в ефірі "Громадського радіо", що буде з нерухомістю в столиці.

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Ціни на квартири впадуть на 20-30%

За словами Кудояра, продавці очікують, що ціни зростуть. Це пояснюють тим, що зросли ціни на будівельні матеріали. Однак експерт наголошує: люди не готові вкладатися зараз у нерухомість, тому очікування продавців не справдяться.

"Покупці звісно не готові зараз купувати. Адже покупка – це перспектива на роки: 5 років, 10 років. А хто зараз бачить перспективу в Києві на 5-10 років?" – зауважив Кудояр.

Він додав, що в зв'язку з цим угод на купівлю-продаж нерухомості у Києві зараз дуже мало. Тому всі чекають, коли буде спад вартості. Експерт спрогнозував, що це точно станеться до кінця цього року.

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"Падіння точно буде, на 20-30% від довоєнної ціни. Десь місяців за 3-4, можливо пів року", – пояснив Кудояр.

За його словами, попит матимуть квартири невеликої вартості, а от менш затребуваним буде дорогий сегмент квартир.

Чекати на дешевші квартири чи купувати зараз?

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

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"Якщо вам нема де жити і треба купити житло, треба купувати зараз, не чекати. Є така думка, що через певний час ціни почнуть знижуватись, тож краще почекати, але з іншого боку – продавець не налаштований продавати дешево і не поспішає зі зниженням цін, тому можна не дочекатись моменту, коли буде дешево", – зазначив Піта.

Він також зазначив, що попит буде на житло економкласу.

Крім того, ми розповідали, чому декому варто пригальмувати з продажем нерухомості, та що робити з нерухомістю в Ірпені та Бучі.